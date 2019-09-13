Sarı-Lacivertliler’de Süper Lig kadrosuna alınmayan Mehmet Ekici’nin moralinin çok bozuk olduğu öğrenilirken, bu süreçte takımla birlikte çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. Kanarya’da yıllık kazancı 3.5 milyon Euro’yu bulan tecrübeli oyuncunun, burada kazandığı yıllık ücrete yakın bir teklif gelmemesi durumunda, takımdan kolay kolay ayrılmayı düşünmediği öğrenildi.

Öte yandan İsrail basını, takım kaptanı Sheran Yeini’nin sakat olduğu Maccabi Tel Aviv’in Mehmet Ekici ile ilgilendiğini iddia etti.

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