Spor Toto Süper Lig'de 14. haftanın perdesi Kadıköy'de kapandı. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Fenerbahçe, ligin flaş ekibi Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. 8. dakikada Kasımpaşa'nın kazandığı penaltıya verilen VAR kararı maça damga vurdu. Topun başına geçen Diagne, penaltıda Harun'u geçemedi fakat attığı gollerle Paşa'ya 1 puanı getiren isim oldu. Fenerbahçe'nin golleri ise Roman Neustadter ve Özgür Çek (KK)'den geldi.

Mücadelenin ardından Mehmet Ekici önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Ekici'nin maç sonu açıklamaları:

"Gönül isterdi ki 3 puan alalım. Maalesef olmadı. Geçen haftaya bakarak iyi oynadık. Üzülmeyeceğiz, çalışmaya devam edeceğiz, elimizden gelen her şeyi yapacağız ve önümüzdeki hafta 3 puana ulaşacağız."

"Sakatlanmadım ama uzun zaman oynamadığım için kramp girdi. Oynadıkça vücut da o seviyeye ulaşacak inşallah."