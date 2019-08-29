öneticiler, tecrübeli oyuncuya, “Kendine kulüp bulabilirsin. Seni kadroda düşünmüyoruz, diğer kulüplerde oynaman için de her türlü kolaylığı sağlarız. 9 ayını burada geçirme” şeklinde görüş bildirdiler. Bunun üzerine tecrübeli futbolcunun da kendisine ilgi duyan takımlarla önümüzdeki günlerde görüşme yapacağı öğrenildi. Ekici, geçen sezon Sarı- Lacivertli formayla çıktığı 25 resmi maçta; 5 kez ağları havalandırırken, 2 defa da asist yaptı.