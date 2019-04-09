Mehmet Ekici PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'de 27. haftada Ankaragücü deplasmanında rakip takım oyuncusu Canteros'la yaşadığı tartışmanın ardından kırmızı kart gören Fenerbahçe'nin yıldız orta sahası Mehmet Ekici, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

09 Nisan 2019, Salı 17:28 Son Güncelleme:
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Mehmet Ekici PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

FENERBAHÇE A. Ş. Kulübü'nün 07.04.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün 6/13. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine

karar verilmiştir.

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