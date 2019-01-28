Mehmet Ekici: Önemli olan 3 puandı

Fenerbahçe'de son dönemde en formda isimlerden biri olan Mehmet Ekici, Yeni Malatyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

28 Ocak 2019, Pazartesi 22:38
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Mehmet Ekici: Önemli olan 3 puandı

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Fenerbahçe sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 2'nci ve 31'inci dakikalarda Mehmet Ekici ile 86'ncı dakikada Mehmet Topal kaydetti. Konuk Evkur Yeni Malatyaspor'un gollerini ise 28'inci dakikada Mina ve 45+3'üncü dakikada Donald kaydetti. Bu sonuçla Fenerbahçe, ligdeki 6 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Mücadelenin ardından Sarı Lacivertliler'in yıldız ismi Mehmet Ekici, önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Ekici'nin maç sonu açıklamaları:

"Önemli olan 3 puandı. İnşallah bundan sonra çıkış yakalarız ve 3, 3 devam ederiz. Kariyerimde hat-trick yapamadım ama 2 gol atmıştım. Olmadı ama inşallah bundan sonra olur."

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