Mehmet Ekici kendine geldi

Başarılı orta saha Mehmet Ekici, teknik direktör Ersun Yanal’ın vazgeçilmezleri arasında. Ekici’nin gün geçtikçe formunun yükselişi, Fenerbahçeliler’in yüzünü güldürüyor.

Giresunspor ile oynanan maçta da sergilediği performansla beğeni toplayan 28 yaşındaki futbolcu, 49’da 1-1 devam eden maçın skorunu değiştirdi: 2-1. Sol ayağıyla düzgün bir vuruş yapan Ekici, orta sahadaki maestroluğuyla da takımına yön verdi. 55’te İsmail’in ortası, Benzia’nın önüne düştü, kaleyi yokladı, fakat top Mehmet Ekici’nin önüne düştü.

Yıldız oyuncu, takımını rahatlatan golü attı, farkı 2’ye yükseltti. Mehmet Ekici, maçın ardından “Bu enerjiyi Antalyaspor maçına da yansıtmak istiyoruz” dedi.