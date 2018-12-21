Mehmet Ekici kendine geldi

Ersun Yanal’ın vazgeçilmezleri arasında olan Mehmet Ekici, Giresunspor maçında gösterdiği performansla dikkat çekti.

21 Aralık 2018, Cuma 06:19
- A +
Mehmet Ekici kendine geldi

Başarılı orta saha Mehmet Ekici, teknik direktör Ersun Yanal’ın vazgeçilmezleri arasında. Ekici’nin gün geçtikçe formunun yükselişi, Fenerbahçeliler’in yüzünü güldürüyor.

Giresunspor ile oynanan maçta da sergilediği performansla beğeni toplayan 28 yaşındaki futbolcu, 49’da 1-1 devam eden maçın skorunu değiştirdi: 2-1. Sol ayağıyla düzgün bir vuruş yapan Ekici, orta sahadaki maestroluğuyla da takımına yön verdi. 55’te İsmail’in ortası, Benzia’nın önüne düştü, kaleyi yokladı, fakat top Mehmet Ekici’nin önüne düştü.

Yıldız oyuncu, takımını rahatlatan golü attı, farkı 2’ye yükseltti. Mehmet Ekici, maçın ardından “Bu enerjiyi Antalyaspor maçına da yansıtmak istiyoruz” dedi.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.