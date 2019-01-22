Mehmet Ekici kayıplarda

Ekici, 61. dakikada yerini Valbuena’ya bıraktığı sırada 18 top kaybıyla bu alanda takımının en kötü ismi oldu. Bu arada gurbetçi futbolcu kenara sekerek geldi. Mehmet Ekici’nin bugün MR’ı çekilecek ve durumuna bakılacak.

Andre Ayew çıldırttı

Ersun Yanal, Ganalı futbolcuyu Bursa karşısında en sevdiği bölge olan sol açıkta görevlendirdi. Ancak Andre Ayew, bu sezonun en kötü futbollarından birini sergiledi. 29 yaşındaki oyuncu 90 dakika sahada kalsa da sadece 29 kez topla buluşabildi. Volkan Demirel bile 40 defa topla oynadı! Ayew, yaptığı pas hatalarıyla da taraftarı çıldırttı (%40.9 isabet).

Fener'de paslar karavana

Fenerbahçe, özellikle ikinci yarıda oyundan düştü. Ersun Yanal’ın öğrencileri, akın akın gelen Bursaspor karşısında varlık gösteremedi ve adeta yarı sahasından çıkamadı. Sarı-Lacivertliler, maç boyunca sadece 210 isabetli pas yaparak Galatasaray derbisiyle birlikte bu alandaki en kötü istatistiği yakaladı. Pas isabeti ise yüzde 61’de kaldı.