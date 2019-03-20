Mehmet Ekici isyan etti: Bitsin artık!

Fenerbahçe’ye geldiği günden beri sakatlıklarla boğuşan Mehmet Ekici, psikolojik olarak yorulduğunu itiraf etti.

20 Mart 2019, Çarşamba 08:32
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Mehmet Ekici isyan etti: Bitsin artık!

“Kariyerimde böyle bir dönem yaşamadım” diyen tecrübeli oyuncu “Bu durumda kural dışı sertliğe göz yuman hakemlerin de etkisi büyük. Tam iyileşiyorum ama sakatlıktan kaçamıyorum” dedi.

Isla formülü belirledi: Savaşmadan olmaz

F.Bahçe’nin bu sezonki performansının kulübün büyüklüğüne yakışmadığını söyleyen Mauricio Isla, kalan haftalarda bu tabloyu düzeltmeye mecbur olduklarını ifade etti. “Basit goller yiyoruz” diyen Şilili sağ bek “Artık bunlara son vermemiz, takım olmamız ve daha çok savaşmamız gerek” açıklaması yaptı. (Türkiye Gazetesi)

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