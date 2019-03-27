Mehmet Ekici, Galatasaray karşısında sonuçtan emin

Milli aradan sonra ilk maç Ankaragücü ile ama Galatasaray derbisi şimdiden konuşulmaya başladı. Nasıl bir mücadele beklemeliyiz?

Ben olaya önce futbolcu olarak bakarsam, bizim şu anda en önemli karşılaşmamız, Ankaragücü maçı. O mücadeleyi kazasız belasız en iyi şekilde atlatmamız lazım. Takım olarak bunun bilincindeyiz. Sonra Galatasaray derbisini düşüneceğiz. Ama şimdiden şunu söylemek yanlış olmaz, 1999'dan bu yana Kadıköy'de devam eden bir serimiz var. İnşallah bu seriyi sürdüreceğiz.

Ortaya çıkan tabloda herkesin payı var şüphesiz. Bu sezonu nasıl özetlersin?

Sezon başında ciddi zorluklarla karşılaştık. Yeni hoca ile çalışmaya başladık. Bu süreç adaptasyon süreciydi. Maalesef bu süreçte çok basit puan kayıpları yaşadık. Şu an Ersun Yanal takımın başına geldi. Bence çıkışa geçmiş durumdayız. Takım daha organize oynuyor ve özgüvenimiz daha fazla. Daha disiplinliyiz, daha uyumlu bir takımız. Halen istediğimiz noktaya gelemesek de işler iyiye gidiyor. Ersun Yanal'ın bu noktada önemli payı var. Performansımın Yanal'la arttığına inanıyorum. Bu şekilde organize oynamaya devam edersek, takım ve bireysel olarak herkesin formu yükselecek. 8 kritik maç var, bu karşılaşmalar sonrasında ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz.

Ersun Yanal'ı nasıl anlatırsın?

Ersun hocanın bize çok güzel bir enerjiyle yaklaştığını söyleyebilirim. Her zaman pozitif olması takımın moralini hep üst seviyede tutuyor. Sürekli olarak her futbolcuyla sıcak temas halinde. Herkese neler istediğini bire bir anlatıyor. Böyle olması çok iyi çünkü hocanın bire bir iletişim kurması futbolcunun özgüvenini yükseltiyor. Bizim takımdaki özgüven artışını ben buna bağlıyorum. Ersun Yanal, futbolculara saha içinde zaman zaman özgürlükler tanıyor. Hücum bölgesinde bizi özgür bırakıyor. Ama özellikle herkesten defansif görevlerini eksiksiz yerine getirmesini istiyor. Bu disiplin zaten kısa sürede takımda bazı değişimleri başlattı.

FUTBOLCU TAKIM ARKADAŞININ PASAPORTUNA BAKMAZ

"Bizim için önemli olan futboldur. Herkes sahada en iyisini vermeye çalışır. İster Türk, ister yabancı... Bir futbolcu için sayı önemli değil"

Son dönemde en çok tartışılan konu yabancı sayısı. Yabancı sınırı ile ilgili görüşlerin nelerdir?

Bu kuralla ilgili benim görüşümün çok önemli olduğunu sanmıyorum. Sonuçta bu kararı verecek kulüplerin ve federasyonun yöneticileri var. Ben futbolcu olarak sadece şunu söyleyebilirim; bir futbolcu takımda oynadığı arkadaşının pasaportuna bakmaz. Bizim için önemli olan futboldur.

Herkes sahada en iyisini vermeye çalışır. İster Türk, ister yabancı. Bir futbolcu için bu sayı çok önemli değil.

Devre arasında takıma çok önemli isimler katıldı. Nasıl değerlendirirsin?

Gelenlerin futbolculukları bir yana, karakterleri çok yüksek. Burada başarılı olabilmek için futbolculuğun yanı sıra kararlılık ve kazanma hırsı gibi özelliklerinizin olması lazım. Devre arasında gelen arkadaşlarımız o açıdan bize çok çabuk uyum sağladı. Takım içinde iyi bir hava oluştu. Bu havayı koruyup daha yukarı çekmek zorundayız.

Gurbetçi sayısı artıyor Fenerbahçe'de. Bu konudaki yorumun?

Tolgay, futbolcu olarak çok kaliteli. Karakteri büyük takıma son derece uygun. Hasan Ali zaten bizden önce yıllarca Fenerbahçe'de oynadı. Gurbetçi oyuncuların takımda artması benim için güzel, dil konusunda daha iyi oluyor. Ben tabii yıllardır Türkiye'de oynadığım için artık alıştım ama Almanya'dan gelen oyuncular olarak birbirimizi daha iyi seviyeye getirmek için çalışıyoruz.

ZAJC'LA BİRBİRİMİZİ YUKARI TAŞIYORUZ

Miha Zajc'la pozisyonlarınız benzer, görüşlerin neler?

Milli takımda gol attığını duyduğumda çok sevindim. Çünkü dünyada Fenerbahçemizi temsil ediyor. Milli takımlarda herkesin başarılı olmasını isterim. Kulübümüzün ismi böylece daha çok duyulur. Benzer pozisyonda böyle kaliteli bir oyuncunun olması benim için de onun için de avantaj. İdmanda ciddi rekabet oluyor. Birbirimizi yukarı taşıyoruz.

O BÜYÜK DESTEK BENİ ÜZÜYOR!

'Taraftarımız bizi hiç yalnız bırakmadı, keşke hak ettikleri bir takım olsaydık'

Taraftarın bu sezonki performansı için ne dersin?

Böyle bir taraftara sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Camia olarak maalesef çok kötü bir yıl geçirdik. Ama bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar.

İşte bu durum beni daha çok üzüyor. Keşke onların istediği ve hak ettikleri noktalarda olabilseydik takım olarak. Buna rağmen her zaman bize inanıyorlar. İnşallah gelecek yıl, çok daha iyi bir takım olarak onları gururlandıracağız. Bu sene inşallah son olacak.

Başkan Ali Koç'un ve yönetiminin bakış açısını nasıl buluyorsun?

Sadece Başkan açısından değil hepimiz açısından istediğimiz gibi bir yıl geçmedi. Başkan ve yönetim, günlük değil ileriye dönük olarak bakıyorlar futbol takımına. Felsefeleri hep Fenerbahçe'nin geleceğine yatırım yapma amaçlı. Gelecek yıllarda Fenerbahçe bu yönetimin çok faydasını görecek.

Yakında tüm Fenerbahçe taraftarının katılımına açık "Fener Ol" projesi başlayacak. Beklentin nedir?

Fenerbahçe sevdalıları bu kampanyayla kulübe katkı sağlayacaklar. Bu bizim kulübümüzün büyüklüğünü gösteren bir kampanya. İnşallah katılım yüksek olur ve Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bir kez daha herkes görür.

MİLLİ TAKIM GURUR KAYNAĞIMIZ

Milli Takım hedefin var mı?

Yeniden geri döneceğime inanıyorum. Bu konuda özgüvenim yüksek. Henüz 29 yaşındayım ve Fenerbahçe gibi bir kulüpte oynuyorum. Bu kulüpte oynamak için de belirli bir kapasiten olması gerek. Milli Takım başarılı olunca biz de mutlu oluyoruz. Sonuçta bizim gurur kaynağımız. Ne kadar çok genç kardeşimiz Ay-Yıldızlı formaya katkı sağlarsa beni daha çok mutlu eder. İnşallah en kısa zamanda ben de o kadroda olup katkı veririm.

"Mehmet Ekici sürekli sakatlanıyor" gibi bir algı var. Bu durumu aştın mı?

Fenerbahçe'ye çok ciddi zorluklar çekerek geldim. Maalesef futboldan 6 ay uzak kaldım. Tek başıma antrenman yaptım. Hem fiziksel olarak geriledim hem de mental olarak yıprandım. Ama Allah'a şükür şimdi hiçbir sıkıntım yok. Bu sezon en fazla takımdan 2-3 hafta uzak kaldım. Bu yıl performansımda düzelme var. Umarım sezonun geri kalanında yükseliş yaşayıp gelecek sezona daha güçlü gireceğim.

(Sabah)