Mehmet Ekici-Fenerbahçe... İşte gerçekler!

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları sürerken, bir yandan da kadroda düşünülmeyen isimlerle yollar ayrılıyor. Diego Reyes’in ardından Carlos Kameni’nin de sözleşmesi fesh edildi. Ancak önceki gündeme bomba gibi bir haber düştü. Fenerbahçe Yönetimi, Mehmet Ekici ile yapılan görüşmede, “Kendine kulüp bulabilirsin. Seni kadroda düşünmüyoruz. Diğer kulüplerde oynaman için her türlü kolaylığı sağlarız. 9 ayını burada geçirme” denildi. İddiaya göre Ekici’nin buna tepkisi, “Bunu bana şimdi mi söylüyorsunuz! Transferin bitmesine çok az zaman kaldı” oldu.

Form tutamadı

FANATİK, Fenerbahçe’yi bu kararı almaya iten sürecin detaylarına ulaştı. Buna göre Ersun Yanal, Mehmet Ekici’nin performansından memnun kalmadı. Bu bölgede Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Tolga Ciğerci, Jailson, Zajc, Alper ve Ferdi’ye sahip olan Yanal, Ekici’yi gözden çıkarttı. Tecrübeli teknik adam, lige 2 galibiyetle başlayıp elini güçlendirince de 29 yaşındaki futbolcuyu kadroda istemediğini yönetime iletti.

2 sezon, 36 maç

Ersun Yanal’ın bu kararı almasında Mehmet Ekici’nin geldiği günden beri yaşadığı sakatlıkların da etkisi var. Ekici, Fenerbahçe’de geçirdiği son 2 sezonda 9 ayrı dönemde sakatlandı. Bu nedenle sadece 36 resmi maçta sahaya çıkabilen Ekici, 1714 dakika sahada kalabildi. Gurbetçi oyuncu takıma bu kadar az katkı vermesine rağmen senelik maliyeti 3 milyon Euro’yu geçiyor.

Maaşı forvete

Mehmet Ekici’nin garanti ücretinin yanı sıra maç başı aldığı para da 25 bin Euro. Ersun Yanal, hazırlık maçlarında Ekici’yi oynatmasına rağmen ligde hiç şans vermedi. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Gazişehir ve Başakşehir maçlarında yedek bekledi. Fenerbahçe Yönetimi, Mehmet Ekici’yi gönderirse, ona ödenen maaşı yeni bir forvete vermeyi planlıyor.

Gelişi olay olmuştu

Trabzonspor, 2016-17 sezonunun devre arasında Mehmet Ekici’nin satışı için Beşiktaş ile anlaştı. Başarılı oyuncu ise Fenerbahçe ile el sıkıştı ve Sarı-Lacivertli formayı giymek istediğini Bordo-Mavili Yönetim’e iletti. Ancak Trabzonspor’un o dönemki başkanı Muharrem Usta, Beşiktaş’a söz verdiği için bu talebi geri çevirdi. Ekici, Beşiktaş’a transfer olmayı reddedince, kadro dışı kaldı. Fenerbahçe’de oynamak için 6 ay futboldan uzak kalan Mehmet Ekici, sezon sonunda boşa çıktı ve Sarı-Lacivertliler ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine bizzat katılan Aziz Yıldırım, Mehmet Ekici’ye dönemin teknik direktörü Aykut Kocaman ile özdeşleşen 11 numaralı formayı verdi.

FANATİK ÖZEL