Mehmet Ekici: Daha iyi olacağım

Mehmet Ekici geldiği günden beri sakatlıklarla boğuştu. Bir türlü düzenli olarak forma giyemedi.

Yıldız futbolcu, kötü günleri geride bıraktığının sinyalini Yeni Malatya maçında verdi. Attığı iki güzel golle karşılaşmanın yıldızı olan Ekici, gelecek adına umut saçtı.

Başarılı oyuncu, “Hiç olmayacak şeyler başımıza geliyordu. Bir yerde elbette son bulacaktı. Umarım böyle devam edecek. Stresli bir dönemde taraftarımızın harika desteğiyle güzel bir galibiyet aldık ve şanssızlığımızı sonunda kırdık. Kazanma alışkanlığını elde edince daha iyi olacağız” diye konuştu.

Mehmet Ekici kendisiyle ilgili olarak ise, “Performansımı iyi buldum ama daha da iyi olacak. Bu benim adıma bir başlangıç. Frikikte gol olacağını hissetmiştim. Zaten her idman sonrası ekstra çalışmalar yapıyorum. Penaltı için üzgünüm ama galip geldiğimiz için sevinçliyim” dedi.