"Mehmet Ekici, Beşiktaş'ın kapısından bile geçemez"

Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçeli futbolcuyu transfer edeceklerine yönelik iddialara sert çıktı.

30 Ağustos 2019, Cuma 08:17
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'Mehmet Ekici, Beşiktaş'ın kapısından bile geçemez'

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe'de kendisinden kulüp bulması istenilen Mehmet Ekici'yle transfer görüşmesi yaptıkları iddiasını yalanladı. Siyah-beyazlı kulübün ikinci Başkanı Serdal Adalı ise konuyla ilgili olarak, "Mehmet Ekici ile ilgili iddiaları takip ediyorum. Taraftarlarımız rahat olsun, biz kolej havasında yeni bir takım yaratmaya çalışıyoruz. Ekici'nin geçen sene transfer zamanında Beşiktaş'a yaptıklarını herkes biliyor. Değil transferini yapmak, kulübün önünden bile geçemez" ifadelerini kullandı.

(Sabah)

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