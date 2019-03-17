Mehmet Ekici: Ben zoru severim!

Bu sezon sakatlıklardan yana çok çeken oyunculardan biri olan Mehmet Ekici, Sivasspor karşısında alınan galibiyette başrolü oynadı. Kadıköy’deki mücadeleye yedek başlayan ve ikinci yarıda oyuna dahil olan Ekici, skor 1-1’ken 86. dakikada sahneye çıktı ve topu adeta iğne deliğinden geçirdi. Ligde 19. haftada 3-2 kazanılan Yeni Malatya mücadelesinde iki gol kritik gole imzasını atan yıldız futbolcu, 3 puanı kazandıkları için çok mutluydu. Karşılaşmanın ardından Ekici, “Çok önemli bir galibiyet elde ettik. Buna gerçekten çok ihtiyacımız vardı. Kolay günler geçirmiyoruz. Alt sırada olduğunuz zaman baskı normalden daha fazla artıyor. Sonuçta biz Fenerbahçe’yiz ve burada olmama mız gerekiyor. Bir an önce kendimizi güvene almak istiyoruz” dedi.

‘Biraz da olsa rahatladık’

Milli araya girmeden önce kazanmanın çok önemli olduğuna vurgu yapan Ekici, “Biraz da olsa araya girerken rahatladık. Şimdi dinlenip, sonra eksiklerimizi gidermeye çalışacağız. Gol attığım için mutluyum. Zor bir pozisyondu ama ben zaten zoru seviyorum. O an topu atabileceğim en iyi yere doğru attım. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bizi son ana kadar desteklediler. Gerçekten inanılmazlardı” yorumunu yaptı.

Yusuf Dursun