Mehmet Ekici Antalyaspor maçını hedef gösterdi

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Mehmet Ekici, Giresunspor ile oynanan maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

20 Aralık 2018, Perşembe 22:42 Son Güncelleme:
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Mehmet Ekici Antalyaspor maçını hedef gösterdi

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Giresunspor, sahasında Fenerbahçe'ye 5-2'lik skorla mağlup oldu. Deplasmanda oynadığı ilk maçta da rakibine 1-0'lık skorla mağlup olan ev sahibi ekip bu sonuçla kupaya veda ederken, Fenerbahçe ise adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Maçın ardından Mehmet Ekici yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Ekici'nin maç sonu açıklamaları:

"3 kulvarda ilerliyoruz. Bu da ister istemez bizi yıpratıyor. Ancak Ersun hocamızla birlikte takıma farklı bir enerji ve moral geldi. Bu enerjiyi inşallah Antalyaspor maçına da yansıtmak istiyoruz."

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