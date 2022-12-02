Mehmet Demirkol'un Dünya Kupası kehaneti gerçek oldu! İnanılmaz olay, dün gece tarih yazıldı...
2022 Dünya Kupası E Grubu'nda dün gece alınan sonuçlar sonrası sürpriz bir tablo ortaya çıktı. Japonya grup lideri olarak bir üst tura çıkarken, Almanya ise 3. sırada turnuvaya veda etti. Ünlü yorumcu Mehmet Demirkol'un Dünya Kupası öncesi yaptığı tahminin gerçek olması gündem oldu. Sosyal medyada "Sen kahin misin?" yorumları yapıldı...
Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nda E Grubu'nun son maçların oynanması sonrası büyük sürprizler yaşandı. Ünlü yorumcu Mehmet Demirkol'un, turnuva öncesi yaptığı tahmin ise gündem oldu.
ALMANYA TURNUVAYA VEDA ETTİ
Dünya Kupası E Grubu'nda Japonya, İspanya'yı 2-1 mağlup ederek lider olarak son 16 turuna yükseldi. Almanya ise Kosta Rika'yı 4-2 yenmesine rağmen 3. sırada kalarak Dünya Kupası'na veda etti.
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MEHMET DEMİRKOL'DAN BOMBA TAHMİN
Mehmet Demirkol'un turnuva öncesi yaptığı tahmin ise gündem oldu. Ünlü yorumcunun, Japonya'nın grup lideri olarak son 16 turuna çıkacağını, Almanya'nın ise felaket yaşayarak grup aşamasını geçemeyeceğini söylemesi sosyal medyada büyük ses getirdi. Demirkol için "Sen kahin misin?" şeklinde yorumlar yapıldı.
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Japonya'nın ikinci maçta Kosta Rika'ya mağlup olmasının ardından da paylaşımda bulunan Demirkol "Sadece bir maç kaybettik. İnancımızı değil" ifadelerini kullanmıştı. Bu paylaşımıyla Demirkol Japonya'nın gruptan lider çıkacağına inancını bir kez daha dile getirmişti.
SOSYAL MEDYA DEMİRKOL'U KONUŞTU
Dünya Kupası başlamadan önce Japonya'nın gruptan birinci çıkacağını tahmin eden Mehmet Demirkol sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Kendisi hakkında binlerce mesaj paylaşıldı.
SOSYAL MEDYADA YAPILAN BAZI MEHMET DEMİRKOL YORUMLARI
*Mehmet Demirkol sevinçten duvar yumrukluyodur
*Bu gruptan Tsubasa bile "Japonya lider çıkar" demezdi. Ama birileri dedi...
*Japonya'nın turnuvada süpriz yapacağını öngören Mehmet Demirkol ve Ersun Yanal'ı tebrik ederim.
* Galatasaray Lisesinden mezun bir Fenerbahçeli’nin normal olması beklenemezdi zaten
*Dunya kupasi oncesi youtube programinda bu grupta Japonya’yi cikarip Almanya’yi eleyen Mehmet Demirkol’a da selam olsun. Bambaska bi seviye.
*Gece gece Mehmet Demirkol editine yükseleceğim aklıma hiç gelmezdi. Bu tarz bana ait bir edit olmadan ölmek istemiyorum..
*Mehmet Demirkol spor medyasının boşuna bir numarası değil :) Cesur insanlar, çok az kişinin düşündüğü şekilde düşünme yetisine sahiptir.
*Türkiye'nin gidemediği turnuvada yaptığı bu tahminle Mehmet Demirkol milli gururumuz oldu.