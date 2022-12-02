Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nda E Grubu'nun son maçların oynanması sonrası büyük sürprizler yaşandı. Ünlü yorumcu Mehmet Demirkol'un, turnuva öncesi yaptığı tahmin ise gündem oldu.









ALMANYA TURNUVAYA VEDA ETTİ

Dünya Kupası E Grubu'nda Japonya, İspanya'yı 2-1 mağlup ederek lider olarak son 16 turuna yükseldi. Almanya ise Kosta Rika'yı 4-2 yenmesine rağmen 3. sırada kalarak Dünya Kupası'na veda etti.









İlgili Haberler Almanya elendi Flick detayı ortaya çıktı!





MEHMET DEMİRKOL'DAN BOMBA TAHMİN

Mehmet Demirkol'un turnuva öncesi yaptığı tahmin ise gündem oldu. Ünlü yorumcunun, Japonya'nın grup lideri olarak son 16 turuna çıkacağını, Almanya'nın ise felaket yaşayarak grup aşamasını geçemeyeceğini söylemesi sosyal medyada büyük ses getirdi. Demirkol için "Sen kahin misin?" şeklinde yorumlar yapıldı.









Japonya'nın ikinci maçta Kosta Rika'ya mağlup olmasının ardından da paylaşımda bulunan Demirkol "Sadece bir maç kaybettik. İnancımızı değil" ifadelerini kullanmıştı. Bu paylaşımıyla Demirkol Japonya'nın gruptan lider çıkacağına inancını bir kez daha dile getirmişti.

SOSYAL MEDYA DEMİRKOL'U KONUŞTU

Dünya Kupası başlamadan önce Japonya'nın gruptan birinci çıkacağını tahmin eden Mehmet Demirkol sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Kendisi hakkında binlerce mesaj paylaşıldı.

SOSYAL MEDYADA YAPILAN BAZI MEHMET DEMİRKOL YORUMLARI

*Mehmet Demirkol sevinçten duvar yumrukluyodur

*Bu gruptan Tsubasa bile "Japonya lider çıkar" demezdi. Ama birileri dedi...

*Japonya'nın turnuvada süpriz yapacağını öngören Mehmet Demirkol ve Ersun Yanal'ı tebrik ederim.

* Galatasaray Lisesinden mezun bir Fenerbahçeli’nin normal olması beklenemezdi zaten

*Dunya kupasi oncesi youtube programinda bu grupta Japonya’yi cikarip Almanya’yi eleyen Mehmet Demirkol’a da selam olsun. Bambaska bi seviye.

*Gece gece Mehmet Demirkol editine yükseleceğim aklıma hiç gelmezdi. Bu tarz bana ait bir edit olmadan ölmek istemiyorum..





*Mehmet Demirkol spor medyasının boşuna bir numarası değil :) Cesur insanlar, çok az kişinin düşündüğü şekilde düşünme yetisine sahiptir.

*Türkiye'nin gidemediği turnuvada yaptığı bu tahminle Mehmet Demirkol milli gururumuz oldu.