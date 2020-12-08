Yazarımız Mehmet Demirkol resmi Twitter hesabından hakkında çıkan dedikodulara ve asılsız iddialara açıklık getirdi.

İşte Demirkol'un açıklaması:

Bir profesyonelin mesleki davranış ve angajmanlarını eleştirmek ya da durum tespiti yapmak benim işim. Katılır ya da karşı çıkabilirsiniz. Bu işin doğasıdır.

Ancak gerçek olan şudur: Eleştirdiğim/durum tespiti yaptığım sadece spor insanıdır. Sadece onun profesyonel kişiliğidir. Özel hayatı, cinsiyeti, dili, dini, mezhebi, ırkı konu değildir. Olamaz…

Sevgili Hande Sümertaş için yaptığım eleştiri/durum tespiti tam olarak da bu çerçevededir. Konunun onun cinsiyeti ya da kimliğini oluşturan diğer herhangi bir şeyle alakası yoktur. Olamaz…

Yani örnek vermek gerekirse, -beni mazur görsün- sevgili Volkan Ballı da aynı durumda olsa söyleyeceklerim birebir aynı olacaktır.

Bu durum bir yana konunun, bu tavrın tamamen dışında çok hassas bir yere gittiğini de tüylerim ürpererek takip ettiğimi söylemem lazım. Cinsiyetçi, kanunların sınırlarını zorlayan, tehlikeli bir tavır, bir linç büyüyerek yayılıyor. İçine yalanları, saçma komplo teorilerini, organize iftiraları da alarak… Bu korkunç bir durum.

Doğal olarak gelinen bu hali gördükçe acaba yaptığım ‘durum tespiti’ni hiç yapmasaydım diye düşünmeden edemedim.

Vardığım sonuç hiç tartışılmaz bir şekilde şudur:

Bir profesyoneli, sadece kadın olduğu için eleştirmemek de son derece cinsiyetçi bir tavırdır. Sonuçları kısa vadede farklı olabilir ama orta uzun vadede gideceği yer aynıdır.

Bu asla doğru değil ve bunu yapmayacağım.

Ancak şu çağrıyı yapmak zorunda hissediyorum.

Eleştiri sınırlarının dışında hoyratça davranan herkese sesleniyorum.

Kendinize gelin! Suç işlediğinizin farkına varın.







