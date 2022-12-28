Galatasaray Süper Lig 'e verilen ara sonrası 15. haftada konuk ettiği İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti, ligde üst üste dördüncü galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılı takıma üç puanı getiren golleri Bafetimbi Gomis kaydetti. Galatasaray yarın saat 17.00'de Demir Grup Sivasspor 'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Cim Bom bu karşılaşmayı kazanarak yeniden liderliğe yükselmeyi hedefliyor.





Gazeteci Mehmet Demirkol, Youtube kanalında Galatasaray'ın İstanbulspor karşısında aldığı 2-1'lik galibiyeti masaya yatırdı. Demirkol, sakatlığı nedeniyle İstanbulspor karşısında forma giyemeyen ünlü golcü Mauro Icardi'nin hücuma olan etkisine vurgu yaptı.

"Galatasaray hücumu Icardı ile daha iyi"

Mauro Icardi'nin Galatasaray'ın hücum hattına olumlu anlamda etki ettiğini söyleyen Demirkol, "Gomis işi bitiriyor tamam ama Icardi olduğunda Galatasaray'ın ön tarafı daha iyi çalışıyor. Icardi çok hareketli, kafa çok iyi çalışıyor. Ligin içine çok kolay girdi. Gomis çok işe yarıyor ama oyununun akıcılığı açısından Icardi daha önemli roller üstlenebiliyor. Galatasaray, Icardi varken daha iyi bir hücum takımı oluyor" yorumunu yaptı.

"Değişiklikler sonrası orta saha gitti"

Yapılan oyuncu değişikliklerinin ardından Galatasaray'ın orta sahada kontrolü tamamen kaybettiği vurgusu yapan deneyimli gazeteci, "Galatasaray değişiklikler sonrası orta sahayı tamamen kaybetti. Sergio Oliveira'nın oyuna girmesi lazımdı biraz daha topu almak için. Çünkü ne yaparsan yap, ne kadar iyi olursan ol toptan daha hızlı olamazsın. Büyük takımsan topa sahip olacaksın" şeklinde konuştu.

"45 gün ara takımlara yaramamış"

Süper Lig ekiplerinin milli takım arasından iyi dönmediğini düşünen Demirkol, "45 gün arada belki takımlara teorik çalışmalar yaptırılmıştır. Ama herkes performans olarak geri düşmüş. Buna Galatasaray da dahil" ifadelerini kullandı.

"Terim olsa silerdi"

Lucas Torreira'nın gördüğü sarı kart görüp cezalı duruma düşmesi sonrası kenarda Okan Buruk'un tepkisini yetersiz bulan Demirkol "Torreira'nın sarı kart pozisyonunda Okan Buruk çok sinirlenmedi. Daha fazla tepki göstermesi gerekiyordu. Eğer orada Fatih Terim olsa oyuncuyu silerdi. Oyuncu hiçbir şey olmamış gibi oyundan çıktı" dedi.

"Fikstüre aldanmamak lazım"

Galatasaray'ın önümüzdeki haftalardaki fikstürü makul olsa da dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Mehmet Demirkol, "Fikstüre baktığın zaman Galatasaray için işler yolunda gider gibi duruyor ama İstanbulspor karşısında gördük ki her şey fikstür değil. Son dakikada gol olsa büyük yıkım olurdu" dedi. (Skorer)