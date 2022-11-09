Ünlü yorumcu Mehmet Demirkol, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un şikâyetçi üsluptan vazgeçmesi gerektiğini söyledi. Demirkol, Socrates dergideki ‘Karşı Karşıya’ programında Galatasaray, Fenerbahçe , Beşiktaş ve Trabzonspor’u değerlendirdi.

ÇALIMBAY TEMPOYU BİLEREK DÜŞÜRDÜ

Fenerbahçe-Sivasspor maçında farklı bir bakış ortaya koyan Mehmet Demirkol, Rıza Çalımbay’ın stratejisini tempo düşüklüğü üzerine kurduğunu söyledi. Demirkol, “Maçın 37 dakikada sol kanatta Gradel, Ferdi’yi arkadan iterek bir faul yaptı. Yardımcı ofsayttan ilgileniyordu. Maç içerisinde olmayan ofsaytlara ofsayt kaldırıyordu. Karşılaşma 1 dakika 20 saniye durdu. Tempo düşürüldü. Çalımbay’ın temel planı Fenerbahçe’nin ilk yarı temposunu düşük tutmaktı. İlk 20 dk. 3 dakika oynandı oyun” dedi.

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FENER İYİ OYNAMADI SİVAS KÖTÜYDÜ!

Michy Batshuayi’nin atılmasıyla oyunun değiştiğini vurgulayan Demirkol, “Fenerbahçe, 10 kişi kaldıktan sonra Sivasspor, oyunu enteresan algıladı. Fenerbahçe 10 kişiyle iyi oynamadı, Sivasspor kötü oynadı!. Ama Fenerbahçe 10 kişide kalsa fiziksel olarak oyundan düşmüyor” diye konuştu.





ŞENOL GÜNEŞ HEDEF ŞAŞIRTIYOR

Beşiktaş’ta Şenol Güneş'in hedef şaşırttığını savunan Mehmet Demirkol, “Hoca’nın gelişiyle Redmond’luk gelişen oyuncu olacağını düşünüyorum. En vazgeçilmez oyuncularından biri olabilir. Şenol Hoca’nın problemin ne olduğunu bildiğini ama hedef şaşırttığını düşünüyorum. Beşiktaş’ta sorun orta sahanın merkezi. Bunun sonunda Gedson bile dışarıda kalabilir. Takım daha tam kurulmadığı için Gedson, 1 numara gözüküyor” dedi.

TRABZON'UN PUANI DAHA AZ OLABİLİRDİ

Trabzonpor’un aldığı puanı düşük olmadığını dile getiren Demirkol, “Şampiyonlar Ligi’nden elenmiş, Avrupa Ligi’nde istediğini bulamamış ve şehirde tartışılmaya başlanılmış bir takım için puan durumu fena değil. Bence puan olarak kötü gitmediler, daha kötü olabilirdi” dedi.









Oyuncu bazında sıkıntılar olduğuna da işaret eden Demirkol, “Visca gibi çok değerli bir oyuncusu sakat. Kenarda bekleyen diğer oyunculardan istenilen performansı alamıyor Avcı. Başrolde Abdülkadir’in olması gerekirken, sıkıntı çekiyor. Geçen sezon bir oyuncunun performansı düşük olsa diğer oyuncu maçı alabiliyordu ama bu sene o yok. Trabzonspor 21 şut attı. Geçen sene iki pozisyon bulup maçı kazanabiliyordu” dedi.

BELÖZOĞLU FENERBAHÇE HOCASI OLURDU AMA!

Mehmet Demirkol, Hatayspor maçından sonra düzenlediği basın toplantısında gazetecilerle tartışan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’nu eleştirdi. Demirkol, “Bir sonraki Fenerbahçe teknik direktörünün Emre Belözoğlu olacağını düşünüyordum. Ama son basın toplantısından sonra artık emin değilim. Gazeteciyle niye tartışmaya giriyorsun? Telefon çaldı diye tartışmaya girme, ‘Arkadaşlar, çalmasın’ de, bitsin. Bu kadar sinirli veya bu kadar negatif bir patron olmaz” dedi.

OKAN BURUK HAKLI, FİKSTÜR GARİP

Okan Buruk’un fikstüre dair eleştirilerine hak veren Demirkol, “Okan Hoca bunun hep altını çiziyor. ‘En garip fikstür’ diyor haklı. Her şeyden önce itiraz edilmesi gereken konu BAY’lı lig mi olur? Galatasaray, önümüzdeki haftanın maçıyla birlikte 8 maç deplasman, 5 maç içeride oynayacak. Fenerbahçe ise tam tersi fikstürle; 8 maç içeride, 5 maç ise dışarıda oynadı. Bu da BAY sistemi, İstanbul takımının fazla olmasından kaynaklanıyor” dedi.

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DERBİDEN SONRA DA ŞİKAYET ETTİ!

Diğer taraftan Demirkol, Buruk’un daha pozitif bir dil kullanması gerektiğinin de altını çizdi: “Okan Hoca’nın açıklamalarının daha pozitif olması gerektiği kanaatindeyim. Derbi galibiyetinden sonra da şikâyetlerde bulunuyordu. Bu iyi bir yöntem değil.”



