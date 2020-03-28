FANATİK gazetesi yazarlarından Mehmet Demirkol, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkili olan corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'in durumu hakkında konuştu. Yayıncı kuruluş beIN Sports'a görüntülü bağlanan Demirkol, başlama tarihi uzasa da liglerin tamamlanacağı ifade etti.

Sezon tamamlanır

Mehmet Demirkol, "Bugün eğer normale yavaş yavaş dönmeye başlarsak bu işin minimumu Haziran başı olacaktır. İyi senaryodur bu. Bu olursa, Temmuz sonuna kadar her şey biter. Ağustos'ta başlansa yine başlanır, Eylül'de biter. Bir ara daha verilir gerekirse, gerekmezse verilmez, yeni sezona başlanır. Kasım'a kadar mı başlayamadı futbol? Kasım-Aralık'ta bu sezon bitirilir, Ocak'tan sonra başka bir formatta, play-off'lu elemeli yeni sezon oynanır." ifadelerini kullandı.

"Oyuncu kontratları.."

Demirkol, "1 Temmuz'da kontratlar bitecek, ne olacak? deniyor. Fors majör, onlar 6 ay uzar, yapacak bir şey yok. Futbol sistemiyle NBA sistemi başka. Avrupa futbolu, takas sistemini kabul etmez" şeklinde konuştu.

"Bu bir savaş gibi neredeyse.."

Mehmet Demirkol son olarak, "Her şey değişti. Bütün sosyal protokol değişti. Bu ciddi bir kriz. Sonrasında büyük bir değişim olacağı kesin. Bu bir savaş gibi neredeyse, birçok yer dondu. Sonrasında da değişim olacak, her şey yeni olacak. Ne olduğunu tam olarak anlayamadık. Bazı ülkeler kapısını kapadı tahmin ettiler ama İtalya'da oynanan Atalanta-Valencia maçının çok etkili olduğu söyleniyor." sözlerini söyledi.







