UEFA Avrupa Ligi'nde Austria Wien'i eleyerek gruplara kalan ve Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca ile eşleşen sarı lacivertliler, Süper Lig 'in 4. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı.

Sarı lacivertlilerde Valencia'nın kırmızı kart görmesi tüm dengeleri değiştirirken, Konyasporlu Adil Demirbağ'ın da 54'te kırmızı görmesi Fenerbahçe 'yi oyuna daha çok dahil etti.

Ancak Kanarya dakika 66'da Muhammet Demir'in golüne engel olamadı ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Yazarımız Mehmet Demirkol, Konyaspor - Fenerbahçe karşılaşmasını kaleme aldı.





İŞTE MEHMET DEMİRKOL'UN BUGÜNKÜ YAZISI:

Başta Konya iyi ve geniş alanda pas yaparak baskıdan topu kaçırdı. Üstüne iyi de bir karşı pres yaptılar. Fizik olarak rakiplerinden üstün göründüler. Bu tip durumlarda Fenerbahçe alanına çekilmekten çekinmiyor. 3 haftadır gol yemeyen bir rakibe karşı bu daha da anlaşılır. Hızlı oyuncuları var ve Altay’dan gelen uzun bir pasla bile pozisyona girebiliyorlar. Ama Valencia erken kırmızı görünce Lincoln’ün sol kanadı kaplamaya çalıştığı bir oyunda plan tutmadı. Öte yandan Konya’nın savunma arkasına top atma girişimlerine iyi tedbir aldılar. İlk 3 dakikada 3 kez ofsayta düşürdüler rakibi. İlk yarı boyunca ise biri avantaja bırakılan 8 korner. Bu plan Konya için işlemedi. İlk yarı iki takım için toplam 0.22 xG ile bitti. 4’lüye dönüş, İrfan ve Osayi’nin oyuna girişi biraz daha öne çıkma niyeti olan ve ileride top tutmak isteyen bir konuk ekip demekti. Ama Serdar Dursun iyi olmayınca istediklerini yapamadılar.

Önde akışkanlık sağlanamadı

Konya ise bu kez çizgiye inmeye, orta denemeye başladı. Adil’in kırmızı görmesi Fenerbahçe’nin önde ama ağır oynayışı biraz konsantrasyon bozdu denebilir. Peres’in büyük hatasına rağmen Bytyqi’nin güzel ortası ve Muhammed’in güzel vuruşu 2. planın tutması demekti. Jesus’un hiçbir değişikliğinin istediği gibi sonuç verdiğini söylemek mümkün değil. Wien maçındaki ön alan akışkanlığını sağlayamadılar. Hem rakibin oyun gücü hem de Emre ve Rossi’nin 360 derecede oynamada çektikleri sıkıntı bunda etkili oldu denebilir. Ancak 2. yarıda Konya eksik kaldığında sahada olan ekibin kısır oyununun pek bir açıklaması yok.



