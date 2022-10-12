Mehmet Demirkol, Fenerbahçe ’nin gündemindeki soruları yanıtladı, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'3'lüde ustalaştılar'

Karagümrük karşısında alınan galibiyet önemliydi. Ancak 4 gol yenmesi bu maça özel bir durum mu yoksa genel bir savunma sıkıntısından bahsedilebilir mi?

"Fenerbahçe 15-20 metrede takım boyunu kısa tutarak oynuyor. Bunda ön alanın rakibin pas kaynaklarını tıkaması ilk şart. Sonra, gölge değil, top kapmayı amaçlayan hamle baskısı. Tabii savunma çizgisinin doğru ayarlanması da... 3’lüde bunu 4’lüye oranla çok daha iyi yapıyorlar. Peres-Szalai-Gustavo bunda ustalaştı. 4’lüde buna kanat savunmacıları da dahil oluyor. Aslında 10 numara olan Lincoln’ün buna birden uyum sağlaması kolay değil. Dolayısıyla Karagümrük bunu bozdu. Tıpkı ligin başında Ümraniye’nin yaptığı gibi. Ne olursa olsun hâlâ kurulum aşamasında ve bu kadar yüksek rotasyonla bunu yapan bir takım için bu tip krizler anormal değil.”









'İlginç olan...'

Jorge Jesus, sezonun geride kalan döneminde tüm futbolcularına şans verdi. Sık sık rotasyon da yapıyor. Size göre bu süreçte en çok parlayan isimler kimler oldu?

6, 7 hatta 8 oyuncunun 3 gün sonra değiştiği bir rotasyon var. Türkiye’de görülmüş bir şey değil. Gerçek anlamda ezber bozuyor. O kadar ki olumlu sonucu görememize rağmen alışmakta zorlanıyoruz. İlginç olan iseCrespo, Valencia, İsmail dışında kahraman yaratmayan bir yapı olması.Hatta bireysel olarak birçok oyuncunun performansı eleştirilebilir. Ama takım için durum böyle değil. Ve asıl ezber bozan da bu. Arda ortalarda yok. Altay en iyi durumunda değil. Dolayısıyla taraftarın şunu düşünmesi daha doğru olur: Bir de herkes bireysel olarak beklenen seviyeye çıkarsa ne olur?”









'Valencia'da daha fazlası var'

Enner Valencia çok formda, Batshuayi bulduğu şansları iyi değerlendiriyor. Bu isimlerin yanında Pedro, King ve Rossi de var. Böylesi bir hücum hattında rotasyon sezon boyu sürebilir mi?

“Valencia en öne geçtiği günden bu yana takımın en güvenilir oyuncusu. Belli bir standardı var. Rakip için çok rahatsız edici. Baskı, güç ve kendine güveni çok üst düzey. Penaltılar konusundaki meydan okuması inanılmaz. Hiç kaçmıyor. Ancak ben daha fazlası olduğunu düşünüyorum. Daha basit oynayabilir. Bunu yaparsa arkadaşları için de çok yararlı olacak. King hazır olduğunda onun da performansı artar. Eldeki forvet sayısı, onları kullanma biçiminin onlar tarafından kabul görmesi ancak bu güçte bir teknik adamın yapabileceği bir şey. Herkes biat ediyor gibi. Ve başka çaresi olduğunu da düşünmüyorum.”





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'Hocanın aklını okumak zor'

Portekizli hoca, elindeki geniş kadrodan en iyi şekilde yararlanıyor. Sizce ara transfer döneminde takviyeye ihtiyaç var mı? Varsa hangi bölge güçlendirilebilir?

“Hocanın aklını okumak zor. Hiç beklemediğiniz bir pozisyondaki hiç beklemediğiniz bir oyuncunun gönderilmesini isteyebilir. Ya da eldeki oyunculara yüksek teklifler geldiğinde yeni bir şeyler yapmak gerekebilir. Tabii bazı oyuncular da rotasyondan sıkılıp direkt oyanayacakları bir yere gitmek isteyebilirler. Dolayısıyla hocanın talep ve ihtiyaçlarını kestiremiyorum. Burada odaklanılması gereken eldekilerin performansını yükseltmesi. Öncelik bu olmalı.”