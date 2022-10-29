Son 3 haftayı sadece 2 puanla kapatan Galatasaray , galibiyet hasretini Olimpiyat Stadı’nda dindirdi. 33. dakikada 10 kişi kalan Karagümrük, Viviano ile uzun süre direndi. Ancak Mertens, Icardi, Kerem, Oliveira gibi yıldızları durduran İtalyan kaleci, darbeyi hiç beklemediği bir isimden yedi! Aylar sonra 11’e dönen Emre Taşdemir ilk golü attı, ikincide Mata’ya asist yaptı, bir anlamda maçın kahramanı olmayı başardı. Net galibiyetle moral bulan Cim Bom’da gözler, haftaya oynanacak Beşiktaş derbisine çevrildi.

Mecburen oynadı, maçı kurtardı

Abdülkerim Bardakçı'nın cezası, Kazımcan'ın da sakatlığı nedeniyle ilk 11'e 3 yerli seçmekte zorlanan Aslan'ın hocası Okan Buruk, tercihini Emre Taşdemir'den yana kullandı. 27 yaşındaki sol bek, bu sezon ilk kez kadroya dahil edilirken, Karagümrük deplasmanında ilk 11'de görev aldı. Emre en son Galatasaray formasıyla 28 Temmuz 2021'de PSV'ye karşı Şampiyonlar Ligi elemesinde oynamıştı. 457 gün sonra Sarı- Kırmızılı formaya kavuşan Emre Taşdemir, en son maça çıktığında ise Giresun'da kiralıktı ve 37. haftada Başakşehir'e karşı 7 dakika şans bulmuştu.

Ligdeki ikinci golü

Karagümrük maçına da tutuk başlayan Emre, özellikle hücumdaki kötü tercihleriyle taraftarların tepkisini çekiyordu. Ancak 60. dakikada Rashica'nın ortasında kalecinin boşalttığı kaleye kafayla topu sektirerek gönderen tecrübeli futbolcu, takımının kilidi açmasını ve rahat bir nefes almasını sağladı. Emre Taşdemir böylece lig kariyerindeki 2. golünü attı. Emre'nin son golü, 10 Aralık 2016'da Bursaspor formasıyla Beşiktaş deplasmanındaydı.

Kerem & Muslera sınırı geçmedi!

Galatasaray'da Kerem ve Muslera, Karagümrük karşısına kart cezası sınırında çıkmıştı. İki oyuncu da mücadeleyi kart görmeden tamamladı ve Beşiktaş derbisi öncesi cezalı duruma düşmekten kurtuldu.

Van Aanholt kadroya döndü

Birkaç haftadır kadroya alınmayan ve devre arasında yolların ayrılmasının planlandığı Van Aanholt, Karagümrük maçında kulübedeydi. Sol bek sıkıntısı nedeniyle kadroya dahil edilen Hollandalı futbolcu, buna karşın sahada şans bulamadı.

Emin Bayram tam not aldı

Abdülkerim Bardakçı'nın yokluğunda ilk 11'de forma giyen Galatasaray'ın 19 yaşındaki stoperi Emin Bayram, hatasız oynadı. Genç savunmacı, hocası Okan Buruk'tan performansıyla tam not aldı.

Mata siftah yaptı

Manchester United'dan ayrılıp transferin son gününde Galatasaray'ın yolunu tutan Juan Mata, Sarı-Kırmızılı formayla ilk golünü attı. Karagümrük maçının 75. dakikasında Mertens'in yerine oyuna dahil olan 34 yaşındaki İspanyol yıldız, şık hareketlerle ceza sahasında kaleci Viviano'yu avlayıp fileleri havalandırdı. Ligde 3. kez forma şansı bulan tecrübeli futbolcu, golden sonra büyük sevinç yaşadı.

Gümrük kâbusu sonunda bitti

Karagümrük lige yeniden yükseldikten sonra Galatasaray'ın kâbusu olmuştu. Kırmızı-Siyahlı ekiple 4 kez karşılaşan Cim Bom, sadece 1 kez kazandı, 2 beraberlik, 1 de yenilgi yaşadı ve 9 puan kaybetti. Dün akşamki maçla Aslan'ın kötü serisi sona erdi.

Galatasaray'da Atatürk imzası

Sarı-Kırmızılı ekibin sahaya çıktığı formada, Cumhuriyet'in ilanının 99. yıldönümüne özel olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası yer aldı.

Aslan için ilk VAR!

Sarı-Kırmızılılar, Karagümrük deplasmanında 3 puana ulaşırken, ilginç de bir istatistik ortaya çıktı. Ev sahibi ekipte Adnan Uğur, 33. dakikada VAR incelemesi sonrasında kırmızı kart gördü. Böylece bu sezon ilk kez Galatasaray lehine VAR'dan bir karar çıkmış oldu.

Tribünler boş kaldı

Karagümrük ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada tribünler boş kaldı. Sarı-Kırmızılılar, kendileri için ayrılan 12 bin 404 biletten sadece 6 bin 950'sini satın alırken, Olimpiyat Stadı'nda çok büyük boşluklar gözlemlendi. Her şeye rağmen Galatasaraylı futbolseverler, takımlarına tam destek verdi.

‘Buradan devam’

Yazarımız Mehmet Demirkol; Galatasaray’ın Fatih Karagümrük karşısındaki 2-0’lık galibiyetini değerlendirirken, "Galatasaray’ın ön alan presi Karagümrük’ün baş edebileceğinden oldukça fazla bir yoğunluktaydı. Galatasaray’ın bu şartlarda sonuna kadar orta saha baskısı ve savunmanın mesafeyi korumasıyla rakibi hiç çıkartmayışı önemli bir gelişme. Buruk buradan yola devam edebilir" ifadelerini kullandı.

İşte Mehmet Demirkol’un Fatih Karagümrük – Galatasaray maçına ilişkin yazısı:

"Okan Burak geçen haftanın dizilişi ve hücum şablonlarını kullanarak maça başladı. Pirlo ise Diagne ile... Fenerbahçe karşılaşmasında rakibin savunmayı önde kurmasını, Borini’yi hücumun merkezinde tutan, Kouassi ve Colley’i iki kanatta hızlı akınlarla çizgiye indiren yapıdan vazgeçmişti. Muhtemelen Abdülkerim ve Boey’siz rakibi bu bölgeden Kouassi-Diagne fizik birlikteliğiyle zorlamak istedi. Bu anlaşılabilir bir plan ve kırmızı karta kadar da buradan üretim yapılamasa da sinyalleler alabildi. Ancak Galatasaray’ın ön alan presi Karagümrük’ün baş edebileceğinden oldukça fazla bir yoğunluktaydı. Enine, çizgiye basarak iyi genişlediler. Pirlo da savunmayı merkeze toplayıp rakibi kanada yönlendirdi. Ev sahibi kırmızı karta kadar dengeyi böylece kurabildi. Ancak bundan sonra ev sahibinin bir B planı ortaya koyamadığını söylemek lazım. Torreira-Oliveira bağlantısı Karagümrük için fazla güçlüydü.

En iyi çözüm...

Bu tabloda Buruk’un devre arasında Mertens’i yine en etkili olduğu yere İcardi’nin önüne göndermesini bekledim. Ama bunu yapmadı. Bu baskıyı garantilemişken Belçikalı’yı işi bitireceği yere göndermek en iyi çözüm halbuki. Ama hakkını verelim, o sağdan da iş yapmaya devam etti. Galatasaray’ın bu şartlarda sonuna kadar orta saha baskısı ve savunmanın mesafeyi korumasıyla rakibi hiç çıkartmayışı önemli bir gelişme. Buruk buradan yola devam edebilir"