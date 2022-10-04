Süper Lig 'in 8. haftası dev bir derbiye sahne oldu. Beşiktaş , Vodafone Park'ta 40 bin seyircisi önünde Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe 'yi konuk etti. Mücadelenin ilk yarısında karşılıklı ataklarla gol arayan iki ekip, istediği skoru bir türlü elde edemedi. İkinci yarıya etkili başlayan Fenerbahçe üstünlük kurdu ve Beşiktaş ceza sahası içerisinde tehlike yarattı.

70'ten sonra Valerien Ismael'in Ghezzal hamlesi işe yaradı ve oyun üstünlüğü bu kez Beşiktaş ele geçirdi. Her iki kanattan da gelen ortalarla ceza sahasında gollük pozisyonlara giren Beşiktaş, golcüsü Weghorst ve oyuna sonradan dahil olan Tayfur Bingöl'ün vuruşlarından sonuç alamadı. Mücadelenin 90 dakikası 0-0'lık sonuçla tamamlandı.

Yazarımız Mehmet Demirkol, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisindeki dikkat çeken detayları köşesine taşıdı.

İŞTE MEHMET DEMİRKOL'UN DERBİ İLE İLGİLİ YAZISI:

Ismael ne Jesus’un tecrübesine ne de camiasının tam güvenine onun kadar sahip… Ancak 60 dakikalık enerjiyi 90 dakikaya yaymayı ve ilk kez bir maçı dinç bir şekilde bitirmeyi başardı. Savunma tarafında rakibi gibi iyi bir oyun tutturdu ama bir hücum planı geliştirebildiğini söylemek zor. Özellikle Arao ve Crespo’yu oyuna sokmayışı önemliydi.

Sadece Ghezzal’ın katkısı

Öte yandan Ghezzal’ın bireysel becerisi dışında hücum hakimiyeti sağlayamadı. Yeniden baskı oyununa döndüğünde eski defoların tekrarlanıp tekrarlanmayacağını görmek için beklemek lazım.

Jesus'un itirafı

Jesus’un maç sonu açıklamaları oyuncularına bir mesaj. Kısaca favori olmak için taktik disiplinden hiç uzaklaşmamak, rakibin ayak uyduramayacağı bir tempoya çıkmak gerektiğini söylüyor. Açık sözlü olmak için yeterli tecrübeye ve güvene sahip. Şunu söylemekten çekinmiyor: Hiçbir kesin favori takım 2-3 aylık değildir.

Gelişime devam edecektir

Bu güvenle de son 15 dakikada oyunu rakibe verdiklerini itiraf ediyor. Ama bu da aslında oyuncularına mesaj. Oyuncuların milli takımlarda oluşu ve ara, tam sindirilmemiş oyun anlayışında bir kopmaya yol açtı. Bu normal. Birlikte çalıştıkça gelişme devam edecektir.