FANATİK Gazetesi yazarı Mehmet Demirkol, gündeme dair konular hakkında yayıncı kuruluş beIN Sports'ta ekrana gelen beIN Manşet programına bağlandı. Demirkol, UEFA tarafından alınan son karar ile birlikte futbol dünyası ve corona virüsü salgını nedeniyle yaşananlar hakkında konuştu. Demirkol, Fenerbahçe için ideal sistemin eski teknik adam Zico olduğunu açıkladı.

Mehmet Demirkol, "UEFA, bize bir şey sormayın diyor. Bakacağız diyor. Maçların ne zaman oynanacağı belli olmadığı için UEFA her şeyi ötelemiş durumda. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını düşünüyorum.

"Önümüzdeki dönemin mesleği diyetisyenlik ve berberlik"

Mehmet Demirkol, "Sosyal protokol değişiyor. Bu olaylardan sonra kolay kolay sarılıp öper misin birini? Bence önümüzdeki dönemin mesleği diyetisyenlik ve berberlik. Herhalde hep beraber berberlerin önüne yığılacağız " ifadelerini kullandı.

"Yerel liglerin keyfi kaçabilir"

Mehmet Demirkol, "Altınordu başkanı Seyit Mehmet Özkan çok doğru söylüyor. İngiltere, Almanya ve Fransa'dakiler daha büyük para kaybediyor. Geri döndüğümüzde futbol bambaşka bir oyun olabilir. Yerel liglerin keyfi kaçabilir, biraz böyle bir risk var. Bu kriz sonrası İngiltere Ligi'nin çok büyük bir yeri kaplama ihtimali yok değil. Umarım bu olmaz."

"100 milyon euro'yu veren olmak istiyor"

Mehmet Demirkol, "Maaşlar balon buna katılıyorum ama ne balon değil ki? Hizmet sektörü. Sonuçta kapitalizm böyle bir şey. Satın alan, fiyatı belirliyor. Adam Gareth Bale'e 100 milyon euro verirken, 50 milyon euro verse alamayacak mıydı? 100 milyon euro'yu veren olmak istiyor. 220 milyon euro'ya transfer yapan, 'Benim' demek istiyor. Geri kalan herkesi ezmek için. Bu, sınıfsal bir durum. Çok maç olacağı kesin. Çok etkinlik olacak çünkü bu sektörü götüren 2 şey var, yayın ve bahis. Bu ikisinin olması için çok müsabaka olması lazım"

"Sezon başında Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusu Emre idi"

Futbolun en önemli unsurlarından biri değildir seyirci, birincisidir. Bir seyircidir, iki futbolcudur. Üç yok zaten. Geri kalan her şey yan unsurdur. Emre, bu sene de Fenerbahçe için çok iyi başladı. Hatta sezon başında Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusu dedik ama sonra süreklilik sağlayamadı. Önemli olan, Fenerbahçe'nin bir oyun oturtup Emre'ye verebileceğinden fazla yük vermemesi gerekiyor. Şunu söyleyebilirim ki, eğer Emre Başakşehir'de kalsaydı seneye de oynardı"

"Fenerbahçe'de sistemi Zico kurabilir"

"Fenerbahçe'nin bir teknik direktöre değil, sisteme ihtiyacı var diyorum ya, tabii ki Zico'dan faydalanılabilir. Zico, her şeyin başında büyük bir sportif figür. Dünyanın her yerinde tanınan biri. Fenerbahçe'de de çok başarılı olmuştu. Fenerbahçe'nin başındayken de Chelsea onunla ilgilenmişti. Normal şartlarda derim ki, şu finansal koşullarda Fenerbahçe-Zico ne kadar olur, ne kadar olmaz. Ama finansal fair-play askıya alındıktan sonra muhtemelen Fenerbahçe'nin elinin bollaşacağını söyleyebiliriz. Öyle olursa da, Zico'nun istediği gibi bir kadro kurulabilir. İş değişebilir. Ancak Fenerbahçe'nin uzun vadeli yatırım planını mutlaka ortaya koyması lazım"







