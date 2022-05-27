Mehmet Demirkol yazdı: Paris 2024

F4 Şampiyonluk Kupası'nın üzerindeki ter kurumadan Ergin Ataman'ın "Eylül'de Milli Takım olarak Avrupa Şampiyonu olacağız" deyişindeki özgüvenin altı boş değil.

Aynı hafta sonu Dünya Boks Şampiyonası'nda 5 altın 2 bronzla kazanılan şampiyonluk sonrası 39 yaşındaki şampiyonumuz Şennur Demir'in de büyük bir neşeyle yeni hedefi önüne koymasındaki özgüvenin de.

Yine aynı günlerde Tekvando Milli Takımımız da 9 altın, 5 gümüş, 5 bronzla Avrupa Şampiyonu'ydu.

Voleybolda tarihi şampiyonlukla kapattık haftayı.

NORMALİMİZ ARTIK BU!

Bu trend bizi 2024 Paris'te bir rekora götürecek.

2024 Paris önemli. Öncelikle toplumsal cinsiyet eşitliği açısından bir eşik olacak. Kadın ve erkek sporcular eşit sayıda katılım gösterecek.

Ve hiç kuşkusuz önümüzdeki dönemin en hayati konusunda da önemli bir adım atılacak. İklim pozitif ilk olimpiyat olarak tarihe geçip bir standart oluşturulacak.

Ülkemiz açısından ayrı bir önemi var tabii. Cumhuriyet olarak katıldığımız ilk olimpiyat 1924 Paris'ti. 100. yaşında tecrübeli bir cumhuriyet olarak, şampiyonluklarımızı yine 2024 Paris'te kutlayacağız.

TMOK'un İş Bankası ile yaptığı güç birliği de kuşkusuz olumlu bir etki yaratacak.

Umutlu olmanın da ötesindeyiz. Yapabileceğimizi biliyoruz.