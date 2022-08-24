Mehmet Demirkol: Oyuncu kaybedilmesin yeter

Fenerbahçe , bir yandan Valencia’nın yıldızı Maxi Gomez'i transfer etmeye çalışırken diğer yandan da Moussa Marega'yı takipte.

Son dönemde ise takımdan Muhammed Gümüşkaya ve Max Meyer, takımdan ayrılan isimler oldu.

Süper Lig 'in 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor'u 4-2 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu.

Usta yorumcu Mehmet Demirkol, Süper Lig'de 3. hafta sonrasında averajla lider olan Fenerbahçe'nin kadrosunu ve transfer gündemini değerlendirdi.

İşte Mehmet Demirkol'un kaleme aldığı o yazı:

Fenerbahçe, -penaltıları dışarıda bırakırsak- lig ve Wien maçlarında toplam 7.65 xG’den (gol beklentisi) 13 gol çıkarmış. Bu takımın gole gitmekte hiçbir sorunu yok. Hem de orta sahayı, yetmedi dizilişi sürekli değiştirmesine rağmen. Jesus bunu rakibi pasla baskı altına alarak yapmıyor. Zaman zaman pres zaman zamansa çekilip baskın oyunla geniş alan arıyor.

Pedro’nun gelişi sonrası bu oyunda daha da ilerleme kaydedilmesi ve xG’nin de yükselmesi beklenir. Bu durumda rastgele bir santrfor transferinin fayda bir yana dengeyi bozma riski de var.

Öte yandan sağlam ve güvenilir stopere ekstra bir bütçe ayırmak da bir sakınca. Bu durumda illa endişe edilmesi gerekiyorsa, bu, oyuncu almaktan çok kaybetmekten olabilir. Zajc, Osayi ve Crespo gibi oyunculardan bahsediyorum.