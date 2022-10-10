Mehmet Demirkol, Milli Takımımızın EURO 2024 eleme grubunu değerlendirdi

EURO 2024 grup elemeleri kura çekiminde Türkiye, D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşti. Eleme maçları, 23-25 Mart 2023 tarihlerinde başlayacak. Unutulmaz EURO 2008 çeyrek finalinde penaltı atışlarında devirdiğimiz favori Luka Modric'li Hırvatlar'ı bugüne kadar sadece 1 kez yenebildik. Son dönemde şansımızın tutmadığı Gareth Bale'li Galler'e de en son, EURO 2020 finalleri grubunda 2-0 kaybettik. Son Uluslar Ligi'nde C Ligi'ne düşen Ermenistan'da teknik direktör Joaquin Caparros ile yollar ayrıldı. Yeni hocanın henüz açıklanmadığı ve en büyük yıldızları Henrikh Mkhitaryan'ın Milli Takım 'ı bıraktığı rakibimizi, şimdiye kadar oynadığımız 2 maçta da mağlup ettik.

Son 3 bilet Play-Off'tan

EURO 2004 baraj maçında bizi eleyerek hafızalarımıza kazınan Letonya ile 2022 Dünya Kupası'nda da aynı gruptaydık. Onlarla sahamızda 3-3 berabere kalırken, deplasmanda 2-1 kazandık. Gruplarında ilk iki iki sırayı alan takımlar, ev sahibi Almanya ile birlikte 24 takımın yer alacağı finallere direkt katılacak. Kalan 3 biletin sahibi ise 2022/23 UEFA Uluslar Ligi A, B ve C Ligi Play-Off maçlarının ardından belli olacak.

İşte rakiplerimiz

Hırvatistan

FIFA sıralaması: 12

Teknik direktör: Zlatko Dalic

Yaş ortalaması: 27.6

Yıldızı: Luka Modric

Takım değeri: 369 milyon Euro

Muhtemel 11'i: Livakovic; Erlic, Stanisic, Erlic, Sutalo, Juranovic; Brozovic, Kovacic, Modric; Pasalic, Perisic, Budimir

Onlara karşı ne yaptık? 10 maç - 1 galibiyet - 6 beraberlik - 3 mağlubiyet - 9 atılan gol - 13 yenilen gol

Galler

FIFA sıralaması: 19

Teknik direktör: Robert Page

Yaş ortalaması: 24

Yıldızı: Gareth Bale

Takım değeri: 130 milyon Euro

Muhtemel 11'i: Hennessey; Mepham, Rodon, Davies; Ampadu; Robert, Allen, Wilson, Williams; Bale, James

Onlara karşı ne yaptık? 7 maç - 2 galibiyet - 1 beraberlik - 4 mağlubiyet - 7 atılan gol - 12 yenilen gol

Ermenistan

FIFA sıralaması: 93

Teknik direktör: Şu anda yok

Yaş ortalaması: 27.4

Yıldızı: Lucas Zelarrayan

Takım değeri: 35 milyon Euro

Muhtemel 11'i: Yurchenko; Hambardzumyan, Mkoyan, Haroyan, Calisir, Monroy; Spertsyan, Grigoryan, Bairamyan; Zelarrayan, Barseghyan

Onlara karşı ne yaptık? 2 maç - 2 galibiyet - 4 atılan gol

Letonya

FIFA sıralaması: 134

Teknik direktör: Dainis Kazakevics

Yaş ortalaması: 26.2

Yıldızı: Kaspars Dubra

Takım değeri: 10 milyon Euro

Muhtemel 11'i: Steinbors; Savalnieks, Cernomordijs, Dubra, Jurkovskis; Ikaunieks, Tobers, Zjuzins, Ciganiks; Uldrisis; Gutkovskis

Onlara karşı ne yaptık? 8 maç - 2 galibiyet - 5 beraberlik - 1 mağlubiyet - 15 atılan gol - 13 yenilen gol

Kura sonrası ne dediler?

'Tüm gücümüzle...'

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Allah'a şükür avantajlı bir kura çektik. Tüm gücümüzle finallere katılmak için mücadele edeceğiz. Hocamızın Alman Ümit Milli Takımı'nda çok önemli başarıları var. Onun tecrübelerinden daha fazla faydalanmak istiyoruz. Altyapı ile ilgili de birkaç değişiklik yapmayı planlıyoruz."

'Umarım ulaşırız'

TFF yöneticisi Hamit Altıntop: "Uluslar Ligi'nde iki talihsiz sonuç alsak da hedefimize ulaştık. Tarihte böyle maçlarımız oldu. Umarız bir daha tekrarlanmaz. Bu kuradan sonra ise psikolojik üstünlüğümüz var gibi görünüyor. Biz iyi bir takımız, umarım hedeflerimize ulaşırız."

'İyi bir kura çektik'

A Milli Takım TD Stefan Kuntz: "İyi bir kura çektik ve dersimize iyi çalışmalıyız. İki hayalim vardı; biri Türk Milli Takımı'nda görev yapabilmekti. İkinci hayalim de Almanya'ya turnuvaya gidebilmek. Son maçtan sonra başkanımız, 'Almanca konuşursak, yanlış anlaşılmaları engeller miyiz?' dedi. Bundan sonra ana dilimde konuşacağım."

Mehmet Demirkol'dan kura değerlendirmesi

Gazetemiz yazarlarından Mehmet Demirkol, A Milli Takımımızın EURO 2024 grup elemelerindeki kurasını şu sözlerle değerlendirdi:

Herkes mutlu ama

Gruptaki her takım mutlu. Bunun sebebi dengeli oluşu. Herkes için çok daha zoru mümkündü. EURO 2020’ye aynı gruptan giden 2 takım Hırvatistan ve Galler, Dünya Kupası’nda da varlar. Dünya Kupası gruplarından çıkmaları da hiç sürpriz olmaz. Doğal olarak grubun favorileri onlar. Bizim de karşılaştığımızda rahat ettiğimiz ekipler değiller. Her ne kadar Lüksemburg ve Faroe Adaları karşısında kabul edilmesi zor skorlar alsak da bunların hedefsiz maçlar oluşu ve bizim bu tip maçlarda yaşadığımız sıkıntıları unutmamak lazım. Dolayısıyla ilk 3 sıradan birini almamız normal ama ilk iki kolay değil.

Kuntz'un desteği yok

Bu durumu ne değiştirebilir? Öncelikle temel oyuncuların takımlarında sürekli oynaması. Sonra lider görevler yapmaları. Kabul edelim bu rolde olan çok oyuncumuz var. Bu rolü özellikle Anadolu takımlarında oynayanlar ise çağrılmıyor. Bu seviyede belirleyici oyuncu sayısını artırmamız lazım. Öte yandan Kuntz’un hiçbir kamuoyu desteğini olmayışı ise büyük handikap. En büyük problem bu.