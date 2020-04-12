Mehmet Demirkol: 'Hayır' derlerse sektör kalmayacak

Bildiğimiz, bu kriz boyunca kulüpleri ve çalışanlarını hayatta tutacak tedbirleri almak gerektiği. La Liga’nın devlerinde olduğu gibi, kriz boyunca yıldızların maaş kesintisine gitmesi şart. Bundan kaçış yok. Eğer ‘hayır’ derlerse zaten batık olan kulüpler tamamen batacak ve para kazanabilecekleri bir sektör kalmayacak.

Önemli olan çalışanlar

Tabii ki bütün yük onların üzerinde olmayacak. Kulüplerle bir uzlaşma şart. Kulüpler ve yıldızlar balon futbol ekonomisinin havasını birlikte indirecekler. Kendi paylarından. Yani asıl önemli olan çalışanların asgari gelirlerini maksimumda tutacak bir düzenleme. Ligler başlayana kadar 2-3 milyon Euro para kazanan bir yıldızın ne kazandığından çok, 5-6 bin TL ve altında kazanan çim görevlisinin maaşı önemli. Düşünülmesi gereken bu. FIFA içinde bulunduğumuz durumu açık bir mücbir sebep (force majeur) olarak değerlendirdiğini açıkladı. Oyunun geleceği açısından yapılması gereken bu. Galatasaray’da yapılması düşünülen maaş sınırlaması konusu ise baraj 1.5 milyon olacak diye kesip atılacak basitlikte bir konu değil.

3 ay sonrasını bilemeyiz

1- Öncelikle bu iş bittiğinde Euro’nun kaç TL olacağını bilmiyoruz. Muslera Galatasaray’a imza attığında Euro 2.30 TL’ydi. Üç katından fazla değerlenmiş. 3 ay sonra ne olacağını bilmek ise imkansız.

2- Bir üst baraj belirleyip maaş seviyeleri belirlememek de saçma. Sana direkt maç kazandıran yıldıza 1.5 verip yedek Türk oyuncuya 800 bin vermek de orantısız. O standartta 3 oyuncuya 300 bin Euro verip yıldıza 3 milyon vermek çok daha mantıklı. Yani Falcao’ya 1.5 verip, uluslararası piyasası olmayan bir yerli oyuncuya 500 bin vererek adalet sağlayamazsınız.

Uygun kadro kurmak gerek

Bu yüzden yapılması gereken maaş skalası belirlemek, buna uygun kadro kurmaktır. Galatasaray korona öncesi şartlarda Şampiyonlar Ligi’nde olduğu sürece borcunu döndürebiliyordu. Ancak bundan sonrasının ne olacağını, nasıl olacağını tahmin etmek imkansız. Yine öldük, bittik diyenlere inanmayın. Bu tip büyük krizler büyük adımlar atmak için en doğru zamanlardır. Yeter ki hesap kitap doğru yapılsın.