Transferin son günü şov yapan Galatasaray Mauro Icardi, Juan Mata, Mathias Ross, Milot Rashica ve Yusuf Demir'i kadrosuna katarak büyük sükse yapmıştı. Sarı-Kırmızılı takımın transfer sürecini Fanatik Gazetesi'nin usta yazarı Mehmet Demirkol değerlendirdi.

İŞTE MEHMET DEMİRKOL'IN YAZISI

Galatasaray taraftarın istemediği hemen herkesi yolladı. Bunun karşılığında büyük markalar getirdiler. Icardi, Mertens, Mata, Torreira, Seferoviç gibi oyuncuları aynı transfer döneminde almak önemli bir iş. Tabii bunların yanında Oliviera,Dubois, Midtsjö, Yusuf Demir, Ross gibi isimleri de. Takım baştan aşağı değişti. Şimdi oyunu kurma zamanı.

Yerli havuzu büyük risk

En büyük risk yerli oyuncu havuzu. Kerem’in formsuzluğu da göz önüne alındığında elde neredeyse tartışmasız Milli 11 oyuncusu yok gibi. Abdülkerim ve Yunus kuşkusuz bu seviyeye iki adımda gelebilecek yetenekler. Ama yine de burada bir darlık var. Okan Buruk, Okan Kocuk, Emin Bayram, Kazımcan, Hamza, Barış gibi oyuncuları ısıtmak zorunda. Avrupa’nın olmayışı, fikstür genişliği açısından bir avantaj olarak gözükse de bu oyunculara üst düzey maçlarda şans verme konusunda zorlanabilir. Hem taraftarı hem oyuncuları bu konuda ikna etmek Buruk’un ilk başta yapması gereken şey.









Yönetim destek vermeli

Transferin geç bitmesi değil, son gün 5 direkt oyuncu alınması taraftara fazlasıyla keyif veren ama Buruk’u oyuncuları hazırlamak konusunda zorlayabilecek bir hamle oldu. Camianın aceleci olmaması konusunda iyi yönetilmesi en önemli iş olacak. Bu konuda yönetimin destek vermesi lazım. Icardi’ye Mata’ya gerektiğinde kulübede otur demek kimse için kolay iş değil. Bu anlamda Antep maçının ardından Buruk’un söyledikleri önemli. Zor bir fikstürle başladıklarını zor maçların 2. yarıda kendi evlerinde olacak olmasının bir avantaj olduğunun altını çizdi. Belli ki takımın yavaş yavaş oyuna uyum sağlamasını ve Dünya Kupası sonrası tam performansla sahada olmasını bekliyor.

Yıldız yönetimi önemli

Kadronun gerçek anlamda yüksek bir potansiyeli var. Ve özellikle hücumda çok çeşitli varyasyonlar vadediyor. Torreira’nın yaptığı iş savunma açısından özel. Ama savunma kanatlarının öndeki oyunculara uyumu ve koridor paylaşımında büyük ilerleme sağlamak şart. Buruk’un önündeki en önemli iş yıldız yönetimi olacak.