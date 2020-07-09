FANATİK Yazarı Mehmet Demirkol, çok konuşulan yeni yabancı kuralını ve gündemi değerlendirdi. Yayıncı kuruluş beIN Sports'ta yayınlanan beIN Manşet programında konuşan Demirkol, yerli oyuncuların durumu ve Arda Turan hakkında da konuşurken Arda Turan'ın bir seneyi boş geçirmesine rağmen her takımda oynayabileceğini belirtti

"Reel olarak, 14 yabancıyla imza atmak muhtemel bir durum değil. Ligin başlamasına 2 ay var. 2 ay sonra, takımların nasıl teşekkür edeceğine dair plan, şu an geldi elimize. Böyle iş mi olur ya? Bu tip işler, 1 sene sonraya bırakılır"

"Arda Turan her yerde oynar"

"Hiçbir kulüp 10'dan fazla hatta bence 8'den fazla yabancıyla çalışamaz. Çalışmak akıllıca olmaz. Ne olacak o zaman? Futbolu bırakan Türk oyuncular geri dönecek. Arda Turan oynar mı şu an bütün takımlarda? 1 senedir futbol oynamıyor olmasına rağmen her yerde oynar

"Alman kulüpleri göbek atıyor"

"Alman kulüplerinde bayram var şu an. 'Burada 50 bin euro'ya oynattığımız oyuncuları Türk kulüplerine en az 500 bin euro'ya satacağız' diye göbek atıyorlar.Türk futbolu, yabancılar sebebiyle batmadı, mali disipline uymamak sebebiyle battı. Sadece yabancılara değil, yerlilere verilen paralardan da sebep."

"Bu kuralı koyanlar da bunun bir faydası olmayacağını biliyor. Bu, bir çözüm değil. Bunun, yarısının uygulanamayacağını da biliyorlar"