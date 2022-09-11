Sarı-Lacivertliler'de yeni transferlerin ardından aidiyet duygusunun yanı sıra hiçbir Mevkide eksik yok. Gelinen noktada Jorge Jesus etkisi fazlasıyla hissedildi. Jesus oyundan hiç kopmuyor ve tribünlerle de bir güven ilişkisi kurmuş.

Fenerbahçe 30 yaş üstü transfer yapmadı. Düşünülmeyen Novak dışında 30 yaş üstünde oyuncusu da yok. Gelen ilk 11 oyuncularından sadece Henrique kiralık. Dolayısıyla aidiyet duygusu da eksik kalmayacak.. Ve hemen hiçbir mevki eksik kalmadı. Her ne kadar üç büyüklerin 3 yerli oynatma zorunluluğunun kaldırılması için TFF’ye başvuruda bulunduğu konuşulsa da bu kuralda en az sorun yaşayacak doğal şampiyonluk adayı da onlar olacak gibi. Elde ilk 11’e aday 7 Milli Takım 'da 11 başlayabilecek oyuncu ve İsmail Yüksek var.









Rakip kaleye yaklaştırmadı

Ancak asıl önemlisi teknik yönetim. Evet, bu köşede İsmail Kartal’ı değiştirmenin gereksiz bir risk olabileceğini defalarca yazdım. Ancak gelinen noktada Jesus’un etkisinin fazlasıyla hissedildiğini de söylemek lazım. Son iki iç saha maçında 60-70 dakika rakibi kaleye yaklaştırmadı Fenerbahçe. Futbolun Obradoviç’i aforizması her ne kadar abartılı ve erken olsa da anlatılmak istenen anlaşılmış, tribünler de bunu sindirmiş gibi. Bir güven ilişkisi kuruldu. İşte Fenerbahçe’nin silahı da bu. Oyuncuların oyunu değiştirmesi tabii ki önemli ama oyunun oyuncuları şekillendirmesi yolunda ilerleme kaydedilmesi çok daha önemli.

Oyuncuları şekillendirdi

Kim’in ayrıldığı bir sezonda tartışılmaya başlanan Szalai ve ilk maçlarında neredeyse üstü çizilme noktasına gelen PeresHenrique ikilisiyle savunmada sağlanan ilerleme buna örnek. Son 2 lig maçında ilk yarılarda rakipleri toplam 14 kez ofsayta düşürdüler. Hem de tukaka edilen 3’lüyle. Bu oyunun, oyuncuları değiştirmesi ve şekillendirmesine güzel bir örnek. Dolayısıyla Fenerbahçe’nin Pedro dışında en azından bir kesimin itiraz ettiği her bir oyuncusunda uyum, plana biat, lidere güven dikkat çekiyor.









Kapılmaya izin vermiyor

Jesus açısından bir başka önemli nokta ise oyundan hiç kopmaması. Hakemin verdiği bir kart ya da yanlış karara oyuncuların gereğinden fazla kapılmasına müsaade etmiyor. Hem ilk Kiev hem de Konya maçlarında erken kırmızı kartlarda hakemle kavga edip küsmek yerine, hemen takımını toplayıp yeni şartların kurallarını onlara hemen saha kenarında anlatmaya başlaması önemli. İşte asıl transferler bu anlayış değişiklikleri.