FANATİK yazarlarından Mehmet Demirkol, beIN SPORTS'ta yayınlanan beIN MANŞET programında Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak yarı final rövanş maçı hakkında fikirlerini söyledi. Demirkol, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u geçmesi için ekstra oynaması gerektiğinin altını çizerken sarı-lacivertli takımın gelecek sezon ki teknik adamı hakkından da konuştu.

"Abdulkadir Parmak çok iyi futbol oynuyor, şüphe yok. Nwakaeme dinamik oyuncu, şüphe yok. Sosa'nın varlığı-yokluğu önemli. Fenerbahçe'nin en iyi olduğu yer Gustavo-Emre bölgesi. Abdülkadir Ömür'ün, orta sahaya daha fazla yardım ettiği bir oyun bekliyorum. Orta sahayı kalabalık tutarak oyunu almak isteyeceklerdir"

"Fenerbahçe'nin seyircisi olsaydı, ev sahibi avantajıyla biraz önde derdik ama bugünkü şartlarda Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u geçmesi için ekstra oynaması lazım. Son dönemde oynadığı oyunu değil, ekstra futbolu oynaması lazım"

"Mehmet Ekici için hadi kardeşim göster kendini maçı bu"

"Trabzonspor'un hücum gücü, son dönemdeki en parlak hücum güçlerinden biri. Çok varyasyonlu. Birçok şeyi yapıyorlar ve hepsini aynı kalitede yapıyorlar, tebrik etmek lazım. Aradaki denge Trabzonspor yönünde. Mehmet Ekici oynayacaksa eğer, bu ciddi bir tercih, 'Haydi kardeşim göster kendini' demek artık bu. Hakikaten çok kötü bir futbol oynuyor. Normalde bu kadar kötü bir futbolcu değil"

"Erol hoca Fenerbahçe'yi hak eder ancak Alanya'da oynattığı oyunun ötesine geçmesi gerekecek"

"Eğer Fenerbahçe'de hoca sezon sonu gelecekse, şu an çalışıyordur. Akıllara Erol Bulut geliyor. Erol hoca Fenerbahçe'yi hak eder ancak Alanya'da oynattığı oyunun ötesine geçmesi gerekecek. Abdullah Avcı'nın, Beşiktaş'ta yaşadığı şeyi yaşayabilir. Oyun varyasyonlarını geliştirmesi gerekecek"