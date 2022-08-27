Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nda Dynamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca ile eşleşti. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar, İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde çekilen kurayla belli oldu.

Turnuvada geçen sezonun şampiyonu Eintracht Frankfurt'un eski Alman futbolcusu Karl-Heinz Körbel, kura öncesi kupayı sahneye getirdi. UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti'nin hazır bulunduğu kura, eski Macar futbolcu Zoltan Gera ve Karl-Heinz Körbel tarafından gerçekleştirildi.

32 takımın yarışacağı UEFA Avrupa Ligi'nde her biri 4 takımdan oluşan 8 grup bulunuyor. Oynanacak 6'şar maçın ardından grubunu lider bitiren 8 takım, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Grubunu ikinci sırada bitiren 8 takım ise Şampiyonlar Ligi gruplarından gelecek takımlarla son 16 turu için play-off mücadelesi verecek. Play-off'u kazanan taraflar son 16 turuna yükselecek. UEFA Avrupa Ligi grubunu üçüncü bitiren takımlar, Konferans Ligi son 16 play-off turunda yarışacak. Grup sonuncuları ise Avrupa defterini kapatacak. Grup maçları, 8 Eylül'de başlayıp 3 Kasım'da sona erecek. Son olarak Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'un müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

MEHMET DEMİRKOL FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

Fenerbahçe için olabilecek en iyi grup. 1 ve 4. torbadan ortalamanın altındaki rakipler geldi. Rennes’in alışık olduğu tempo ise zorlayıcı olabilir. Özellikle kanatlardaki hızlı ve güçlü silahları açısından. Ancak form durumlarına bakıldığında torbadaki en zor rakiplerden diyemeyiz. Jesus’un rakip analizi bu maçta önemli olacak. Fikstür de belirleyici... Fenerbahçe’nin Austria Wien maçındaki orta sahayı alan paslı oynayan bir planı ve ligde genelde kullandığı bu alanın by-pass eden bir başka planı var.

Daha akıl dolu

İlkinin özellikle Rennes karşısında etkili olabileceğini düşünüyorum. Manchester United, Arsenal, Roma, Lazio gibi ihtimaller varken kendi sahasında oynamayan Kiev’in gelmesi de çok değerli. Fenerbahçe ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi elemesinden sonra Verbiç’i de kaybettiler. Ve oyuncu da alamıyorlar. Jesus zaten Kiev’i istediğini söylemişti. Lucescu da ikinci maçta Fenerbahçe’nin duygu yoğun oyunundan avantaj çıkarmayı başardı.

Her deplasmanda attılar

Bu kez daha akıl dolu olunacağı konusunda herhalde bir şüphe yoktur. İki maçta da İsmail’in atılmasına kadar denklem bizim lehimizeydi. AEK Larnaka ise kadro açısından düşük seviye dursa da Şampiyonlar Ligi elemesinde yenilmeden 1 penaltı farkıyla Midtjylland’a elendi. Avrupa Ligi Elemeleri’nde ise Dnipro ve Partizan’ı yine yenilmeden geçtiler. Henüz başlamayan liglerine rağmen çok iyi sonuçlar aldılar. Bütün deplasmanlarda gol atmayı da başardılar. Ve hiç yenilmediler. Kura çok iyi ama küçümsenecek bir rakip yok.