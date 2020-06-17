Mehmet Demirkol: Fenerbahçe, çok derin bir depresyonda

Gazetemizin yazarlarından Mehmet Demirkol, yayıncı kuruluş beIN Sports'ta yayınlanan beIN MANŞET programından birbirinden çarpıcı yorumlarda bulundu. Demirkol, UEFA'nın kararlarını, dün oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor maçını ve TFF Başkanı Nihat Özdemir'in Fenerbahçe'den istifasını değerlendirdi.

İşte Demirkol'un yorumları:

"Önümüzdeki sezona nasıl başlayacağız? Bu seneyi nasıl bitireceğimizden ziyade ben onu daha çok merak ediyorum. Bu sene bitecek belli ki. Şampiyonlar Ligi'nde 8'li Final formatı ise daha iyi olabilir. İleride de böyle olsun."

'Trabzonspor, Covid-19'dan hiç etkilenmemiş'

"Trabzonspor, Covid-19'dan hiç etkilenmemiş. Sanki bu sürecin hiç uğramadığı bir ülkeden gelmişler. Başka bir gezegenden gelmiş gibiler. Ne fizik, ne moral, ne konsantrasyon düşüşü var. Sosa yok, Nwakaeme sakatlandı çıktı. Bu, ciddi bir hücum gücü eksikliği. Ama Ekuban ve Sörloth, birbirlerini 4 pozisyona soktular."









'Fenerbahçe'nin bu kadar kötü bir kadro, takım olduğunu düşünmüyorum'

"Fenerbahçe, gol yemek için bir rakibe ihtiyaç duymuyor, kendi kendine gol yiyebiliyor. Trabzonspor da ne olursa olsun atabiliyor. Bir anını bulup atabiliyor. Fenerbahçe'nin bu kadar kötü bir kadro, takım olduğunu düşünmüyorum. Problem şu; Fenerbahçe, çok derin bir depresyonda. Çok ağır bir depresyon yaşıyor yani. İçinden çıkamadığı depresyonun yanı sıra, panik ataklar da yaşıyor. Psikolojisi çok korkunç."

'Her şeyi Emre Belözoğlu yapıyor büyük ihtimalle'

"Telefonla oyuncu değişiyor. Emre Belözoğlu değiştiriyor, Tahir hoca değiştirmiyor ki. Tahir hoca söylüyor zaten, 'Ben geldiğimde planlar yapılmıştı. Burada iyi bir kadro var. Onlar yapıyor, ben de fikirlerimi beyan ediyorum, beraber yapıyoruz.' demişti. Tahir hoca, önümüzdeki sezon altyapıda bir görev alacak. Şimdi de Pro Lisansı olduğu için orada duruyor. Teknik direktörlük yapmıyor. Her şeyi Emre Belözoğlu yapıyor büyük ihtimalle."





İlgili Haberler Fenerbahçe'den son dakika Nihat Özdemir açıklaması





"Emre Belözoğlu'nun içindeki cevherden yararlanılacaksa, Emre Belözoğlu'nun önce bu dikenlerden kurtulması lazım. Kendisinin yapması lazım, başka kimse yapamaz bunu. Fenerbahçe'nin; Luiz Gustavo sakinliği, soğukkanlılığı, kararlılığına ihtiyacı var. Saha içerisinde farklı, saha dışında farklı deniliyor ya. Ben de buna katılıyorum artık. O zaman, saha dışında kalmak zorunda kalınılır. Böyle olacaksa..."