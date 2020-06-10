Mehmet Demirkol: Fatih Terim için mümkünse Şampiyonlar Ligi olsun

FANATİK Yazarı Mehmet Demirkol, beINSPORTS'ta yayınlanan programda gündemini değerlendirdi. Mehmet Demirkol, Fatih Terim'ie gelen Galatasaray başkanlığı teklifi üzerine konuştu.

"Alp Yalman, Fatih hocayı benden daha iyi tanıyordur. Fatih hocanın teknik direktörlük hırsı bitmez. Enerjisi yerinde olduğu sürece bu işi yapmak ister. Hem Şenol Güneş'in hem de Fatih Terim'in enerjileri devam ettikçe kulübeden çıkmayacaklarını düşünüyorum"

"Fatih hoca gibi egolara başarı yetmiyor"

"Fatih hoca gibi egolara başarı yetmiyor. 8-9 şampiyonluk yetmiyor, 15 olsun, 20 olsun, mümkünse Şampiyonlar Ligi olsun, bir daha UEFA olsun"

"Abdullah Avcı için Fenerbahçe ihtimali halen masada"

"Abdullah hoca, biraz imkansız bir görev aldı. Şenol hoca, olmayacağını hissederek Beşiktaş'tan gitti. İlk senelerdeki durum devam ediyor olsaydı, Şenol hoca da bırakmazdı. Ben hala Fenerbahçe ihtimalinin olduğunu düşünüyorum ama bir bilgim yok. İhtimalin masadan kalkmadığını düşünüyorum ama kolay da değil. Tepki gelebilir"

"Hakemlerin çalışmasını tebrik etmek lazım"

Mehmet Demirkol, MHK Başkanı Zekeriya Alp'in açıklamaları üzerine, "Hakemlerin, oyunculardan daha fazla hazır olduğu haberinin gelmesi güzel. Hakemlerin çalışmasını tebrik etmek lazım, bravo. Burada şunu iyi düşünmek lazım; 8 hafta boyunca hakemler ailelerine bulaştırmak istemedikleri için evlerine gitmek istemiyor olabilirler ama 8 hafta kapalı kalmak da yıpratıcı olabilir" ifadelerini kullandı.