FANATİK Yazarı Mehmet Demirkol, beINSPORTS'ta yayınlanan programda gündemini değerlendirdi. Fenerbahçe'nin kalan maçlar için tercih ettiği Tahir Karapınar ve kulübün yapılanması hakkında konuşan Demirkol, gelecek sezon için çapıcı bir ifade kullandı. Demirkol, Fenerbahçe'nin gelecek sezon için teknik adam konusunda üç ihtimal olabileceği ve bu ihtimallerden birinin de Emre Belözoğlu olabileceğini söyledi.





"Fenerbahçe'nin savunma hattına oyuncu alması lazım"

"Fenerbahçe için teknik adam kim olursa olsun, Tahir hoca olsun, Guardiola olsun; Fenerbahçe'nin savunma hattına oyuncu alması lazım. Fenerbahçe'nin orta sahasını destekleyecek oyuncuya ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin iyi bir kaleci performansına ihtiyacı var. 'Altay olmaz.' demiyorum ama Altay'ın daha iyi performans göstermesi lazım

"Dizayn yapılması lazım"

"Fenerbahçe'nin bir kere kadrosunun ana hattını bu sene, önümüzdeki sene bilmiyorum ama, yavaş yavaş oluşturmaya başlaması lazım. Bu bir karmadır. Gustavo gibi bir oyuncu da olur orada, Ömer Faruk olur, Vedat olur, bilmiyorum. Senelerdir kadro mühendisliği dediğimiz şey, oyuncu özellikleri, kulüp aidiyeti, taraftarla bağlantı, liderlik, hem sosyal hem teknik, bütün bunları bir araya getiren bir dizayn yapılması lazım"

"Fenerbahçe'nin kadro yapılanması yapması lazım. 2 senedir yapılamadı daha. Kadrosu kadar da oynamadı, kadrosu da yenilenemedi. Bugün teknik direktör getirmek, kralını getir olmaz. Şu günkü şartlarda özellikle"

"Çok düşük ihtimal, Emre Belözoğlu olabilir önümüzdeki sezon teknik direktör"

" Gelecek sezon için 3 ihtimal var. 1, gelecek olan hoca şu anda çalışıyor olabilir. 2, adam yurt dışındadır ya da çok düşük ihtimal, Emre Belözoğlu olabilir önümüzdeki sezon teknik direktör. Sosyal medyada bir infial görüyorum. Bu, bir teknik direktör ataması değil. Sahaya çıkacak pro lisanslı bir hocaya ihtiyaç var ve belli ki Tahir hoca da altyapıda değerlendirilmek isteniyor. Zannediyorum Emre Belözoğlu'nun tercihi. Şimdilik kulübede pro lisanslı hoca olarak Tahir hoca oturacak. 'Fenerbahçe'nin teknik direktörü oldu.' demek değil bu."

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in Vefa Küçük'e verdiği yanıt hakkında

"TFF antetli kağıtla cevap vermek de doğru değil çünkü TFF'yi bağlayan bir durum yok. Vefa Küçük'e verilen cevap da şahsi bir cevap, federasyonun cevabı değil. Federasyonun bu konudaki kararı zaten belli"