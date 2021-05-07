Bizim Takım, dev derbiyi mercek altına aldı.

SORU-1 ZAFER BÜYÜKAVCI: Size göre Fatih Terim ve Sergen Yalçın bu derbiyi nasıl kurgulayacak? An itibarıyla hangi teknik adamın planlaması daha başarılı?

MEHMET DEMİRKOL

‘Dakika 60; Ev sahibi 1-0 önde! Galatasaray yine saldıracak mı?’

Sergen Yalçın yine ‘yüksek tempo’ isteyecek. Çünkü Beşiktaş , ‘kontrol oyunu’nda sıradanlaşıyor. Dolayısıyla ufak tefek detayları dışında oyuncularına temel alanda bir değişiklik öğretmek zorunda değil. Zira, beraberliğe oynamayı yapabildiklerini söylemek zor.

Terim ise tempoyu düşürmek zorunda. Bunu son haftalardaki kadroyla yaparsa, orta sahada Beşiktaş fizik ve akışkanlık üstünlüğü kurabilir.

Tabii burada şu durumu da düşünmek lazım; Galatasaray 1-0 önde ve dakika 60... Ev sahibi ikili averajı almak için saldıracak mı?

Terim hem temel planı hem detayları düşünmek zorunda. Son haftalardaki kadroyu değiştirirse hiç şaşırmam.

CEM DİZDAR

‘Terim’in baskı/gol formülünü Sergen Yalçın uygulatıyor’

Son haftalara doğru, daha çok Fatih Terim’in uygulaması olarak bilinen, başlarda yani ilk 30 dakika içinde baskı/gol formülünü Beşiktaş uyguluyor gibi. Sergen Yalçın oyuna erken bir golle başlayıp gelişmelere göre ardına oyunu ve golleri planlıyor gibi duruyor. Yine de Beşiktaş’ın oyunun son bölümlerinde çoğunlukla sıkıntı yaşadığı malûm.

Bu bölümdeki Beşiktaş durağanlığı; Fatih Terim’i, ikinci devre oyununu daha etkili planlamaya sevk edebilir. Ancak onların da gol konusunda ciddi sıkıntı yaşadığı gerçek. Dahası tamamlanmamış hücum dönüşlerinde yaşayacakları sıkıntıları anında değerlendirebilecek bir rakiple oynuyorlar. O nedenle savunmada zaafiyete izin vermek istemeyeceklerdir.

Kısaca, dengede ama hücum hattında bir dirhem Beşiktaş’ın önde göründüğü bir maç planlaması bizi bekliyor gibi...

FAİK ÇETİNER

‘Beşiktaş iyi oyunla kazanıyor. Galatasaray da kazanıyor ama!’

Galatasaray’ın zirveyi ele geçirmesi, öncelikle bu maçı almasıyla mümkün. Yani onları, galibiyet dışında hiç bir sonuç kurtarmaz. Fatih Terim, ofansif ve riskli bir oyun planlamak zorunda. Ancak karşısında çabuk atağa kalkan bir rakip var. Bu yüzden Galatasaray’ın işi zor.

Sergen Yalçın da kazanıp işi noktalamak isteyecek. Ama berabere bitecek bir oyunda bile rakibini safdışı edecek. Ben, Beşiktaş’ın galibiyeti hedefleyen ama, kontrollü bir oyun oynayacağını tahmin ediyorum.

Son maçlarına bakarsak Sergen Yalçın’ın takımı iyi futbol oynayıp kazanıyor. Fatih Terim ve Galatasaray için aynı yorumu yapamayız.

SORU-2 ZAFER BÜYÜKAVCI: 1-) Beşiktaş kazanırsa... 2-) Galatasaray kazanırsa... 3-) Berabere biterse... Üç ihtimale göre, sezonun kalan iki haftası öncesinde nasıl bir senaryo beklersiniz?

MEHMET DEMİRKOL

‘Ev sahibi galip gelirse Fenerbahçe ’yi geçebilir’

Beşiktaş kazanırsa; lig biter... Aslında alttan alta Emre Belözoğlu’nun da Fatih Terim’in de ‘bahsedilmeyen bir ikincilik mücadelesi’ne girdiklerini düşünüyorum. Sezonda önemsiz görünüyor ama lig bitince kimin 2. olduğu çok önemli olacak.

Ve sonuç bu olursa Terim; Okan Buruk, Rıza Çalımbay, Ünal Karaman/Hüseyin Cimşir, Sergen Yalçın ve Erol Bulut’a geçildiği senenin ardından, bu kez Erol Bulut/Emre Belözoğlu ve Sergen Yalçın’a geçilmiş olacak. Yüzde 90 lig kazanma yüzdesiyle giden bir ‘dev’ için, iki yıl üst üste öğrencilerine geçilmek; sadece bir maç ya da sezon kaybetmekten öte bir durum olur.

Berabere biterse; yine durum farklı olmaz. Çünkü Beşiktaş’ın kalan maçları temposuna cevap verebilecek takımlara karşı değil.

Galatasaray ikili averajı elde ederek kazanırsa; psikolojik olarak üstünlük sağlayabilir. Bir farkla kazanırsa, ikincilikte avantaj sağlar. Çünkü Fenerbahçe, Sivas’la oynarken; onlar düşen Denizli ve muhtemelen son hafta durumu belli olacak Malatya’yı ağırlayacak.

Ancak ne olursa olsun, Beşiktaş’ın şampiyonluğu kaybetmesi ihtimali düşük. Bu olursa, tarihin en acı finali olabilir.

CEM DİZDAR

‘Beşiktaş en kötü ihtimal İzmir’de turunu atar...’

Beşiktaş kazanırsa şampiyondur. Kazandığında, bu maçın ardından pandemi fırtınasına çok sayıda oyuncu kaptırmazsa sorun yaşamaz. Galatasaray ise üçüncülüğe razı olur.. Beraberlikte, Beşiktaş avantajını koruyarak şampiyonluk için sonraki maçı bekler sükunetle. Galatasaray düşük ihtimalli ikincilik beklentisini sürdürür.

Galatasaray kazanırsa, bu ancak ikincilik yani Şampiyonlar Ligi ön elemesi için orta ihtimalde bir umuda sahip olur. Beşiktaş şampiyonluk kesinleştirmesini İzmir’e götürür.

FAİK ÇETİNER

‘Kartal’ın şampiyon olamama ihtimali yok denecek kadar az’

Beşiktaş kazanırsa; Zirve yarışı biter. Beşiktaş haftaya tur atar.Galatasaray kazanırsa; Şampiyonluk için ciddi hesaplar yapmaya başlar. Maçın skoru da önemli. Galatasaray kazandığı halde ikili averaj Beşiktaş’ta kalırsa, yine şansı olmaz. Berabere biterse; Galatasaray havlu atar... Beşiktaş’ı biraz sıkıntı ve stres basar. Elbette Fenerbahçe kazandığı takdirde! Ama bir iç saha galibiyeti, ikili averaj ile onları yine şampiyon yapar.

SORU-3 ZAFER BÜYÜKAVCI: Hangi takımın kazanma oranı (yüzde) kaç?

MEHMET DEMİRKOL

Düşünüyor taşınıyorum, beraberlik ihtimali yok gibi geliyor. Beşiktaş’ın yüzde 60, Galatasaray’ın yüzde 40 şansı var sanki.

CEM DİZDAR

Galibiyet: Yüzde 50.5 Beşiktaş Yüzde 49.5 Galatasaray

Beraberlik: Yüzde 50/Yüzde 50

FAİK ÇETİNER

Beşiktaş’ın kazanma şansı yüzde 40...

Galatasaray’ın kazanma şansı yüzde 30...

Yüzde 30, maç berabere biter.

SORU-4 ZAFER BÜYÜKAVCI: Derbinin kader adamları kimler olur?

MEHMET DEMiRKOL

'Galatasaray'ın bekleri, Kartal'ın kanatları...'

Karta yakın oyuncular. Hamle zamanlamasını zaman zaman kaçıranlar, en önemli faktör. Onun dışında Galatasaray'ın iki savunma beki ile Ghezzal ve oynarsa N'Koudou ile Gökhan Töre karşılaşmalarındaki denge, belirleyici olacak. Tabii oyun içinde hem puan hem ikili averaj hesabı yapacak olan hocaların tavrı, hepsinden önemlisi.

CEM DiZDAR

'Bu derbinin kaderini hocalar belirleyecek'

Elbette teknik adamlar... Yani Fatih Terim ve Sergen Yalçın... Gerek maç başı, gerek oyun içi tüm düzenlemeleri onlar belirleyecek. Saha içinde de takımların malumları!..

Ev sahibinde Muslera, Emre Akbaba, Ryan Babel, Taylan Antalyalı... Beşiktaş'ta ise Atiba/Josef ikilisi, Ghezzal, Rosier ve Larin...

FAiK ÇETiNER

'Ghezzal, Souza, Larin... Babel, Kılınç ve Akbaba'

Öncelikle kalecileri bir not alalım. Bir yanda tecrübe (Muslera) bir yanda gençlik (Ersin) var. Beşiktaş'ta Ghezzal, maçın en önemli ismi olur. N'Koudou'nun durumu önemli. Oynarsa patlama yapmaya devam eder. Larin fırsatçılığı ve becerisi ile maçı çözebilir. Galatasaray'da öne çıkacak isim Babel olur. Elbette kelepçeden kurtulursa... Oynadıkları takdirde Emre Akbaba ve Emre Kılınç topu rakip alana taşıyacak ve ofansif futbola katkı yapacak ayaklar olur.