Mehmet Demirkol: Bu puan durumuyla bu kadar panik saçma

Bizim Takım'ın bugünkü gündeminde Fenerbahçe var. İşte Mehmet Demirkol'un Fenerbahçe hakkındaki görüşleri:

Soru: Fenerbahçe’deki sorun ne? Bu kadro mutlu sona ulaşabilir mi?

'EROL HOCA BAŞARABİLİR AMA...’

Fenerbahçe, Malatyaspor karşısında 7 kez 10 pas üstü dizi yapabilmiş. Zaten ortalaması da 6.7... Bir şut ya da ceza sahasında topla buluşmayla biten 10 pas üstü diziyi ise sadece 1 kez yapabilmiş. 4 santrforla deplasmana çıkan bir takıma karşı bunlar çok kötü rakamlar. Karşılaştırmak gerekirse; eksik kadrosuyla istim üzerindeki Beşiktaş’a karşı Alanya’nın rakamları 13 ve 4... (Opta)

Bu kuşkusuz hem Erol Bulut’un oyun tercihinden kaynaklanıyor hem de moral/mental durumdan... Bu kadar tecrübeli bir kadronun bu kadar gerilmesi bundan. ‘Eyvah! Olmayacak’ gerginliğinden...

Üzerine Erol Bulut’un maç sonu açıklamaları geldi. Sorunun ne olduğunu bulmak istediğini söylemesi, rakibin 5 kez gelip 4 gol atmasına şaşırması vs.

‘Takıma önce neşe lazım’

Erol Bulut iyi ve potansiyelli bir hoca. Ona yatırım yapılması gerekiyor. Beklemek, krizleri çözüm yolunda yardım etmek de...

Bu puan durumuyla, bu kadar panik saçma... Ancak bu hiçbir şeyi değiştirmeden beklemek anlamına gelmiyor. En başta da hocanın açıklamalarını gözden geçirmesi şart.

Bu maçtan sonra söylenebilecek 2 cümle var:

1- Oyun için taraftarımızdan özür diliyoruz.

2- Sorunun ne olduğunu biliyoruz. Merak etmeyin.

Rakip 5 gelmiş, 4 atmış vs değil.

Bu maçtan önce hafta içinde söylenenler ise daha gereksizdi. “Eleştirenler ne kadar futbolu biliyor” diye bir eleştiri olmaz. İyi sonuç alan ya da güzel, keyif veren futbolu seyrettiği anda herkes anlar. Hoca bunları daha önce sergilediğinde aldığı övgüleri de biliyor. Zaten bu sayede Fenerbahçe’nin başına geldi.

İlk yapılması gereken mental seviyeyi yükseltmek. Fenerbahçe’ye önce neşe lazım. Sonrası hak edene formayı vermek ve doğru bir planlama. Hâlâ 84 puan var.. Ve bana kalırsa bu senenin şampiyonluk puanı da 84-85 olacak. Erol hoca bunu yapabilir.