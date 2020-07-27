Mehmet Demirkol: 'Ben ayrılıyorum' diyen suçlu oluyor

FANATİK yazarlarından Mehmet Demirkol, beIN MANŞET programında gündeme ilişkin açıklamalarda yaptı. Medipol Başakşehir'in şampiyonluğuna değinen Demirkol, Denizlispor 'un tecrübeli ismi Mustafa Yumlu'nun yabancı kuralına ilişkin yorumu üzerinden de değerlendirmelerde bulundu.

İşte Mehmet Demirkol'un açıklamaları:

'Önümüzdeki 5 yıla damga vurması çok mümkün'

"Sezonun bitişi hayırlı uğurlu olsun. İnşallah önümüzdeki sezonu sağlıklı bir şekilde başlatır ve bitiririz."

"M. Başakşehir kulübü bir şampiyonluk kazandıktan sonra aynı hızla mı devam edecek, birkaç sezona mı damga vuracak; yoksa Göksel başkanın farklı hedefleri mi var, bunu zaman gösterecek."

"Doğru transfer planlamasıyla önümüzdeki 5 yıla damga vurması çok mümkün. İrfan'ın gidebileceği söz konusu. Yaşı kemale erenler var. Yeni dönem içinde görülecek."

"Okan hoca, hem Abdullah Avcı'dan kalan gelenekleri iyi götürüyordu hem de pratik çözümler buldu. Okan hoca, 'Madem top çizgiyi geçmiyor, başka bir yöntem bulmamız lazım.' dedi."

3 büyüklerin tarihi sezonu

"M. Başakşehir'e bir sebep olarak bakabilirsin ama bir sonuç olarak bakman lazım. Sen neyi yanlış yaptın da M. Başakşehir ligi kazanamasa da geçtiğimiz 4 senede bu kadar domine etti?"

'Biraz boşlukta kalacaklar'

"Emre Kılınç'a net görevlerinin verilebileceği bir rolünün olması lazım. Mert Hakan da benzer problemi yaşayacak muhtemelen, biraz boşlukta kalacaklar. Başarabilirlerse, ne kadar güçlü karakter olduklarını sergileyecekler"

'Para almadan çalışmak neden karakterlilik olsun?'

Mehmet Demirkol, beIN MANŞET'te Denizlispor'un tecrübeli ismi Mustafa Yumlu'nun yabancı kuralına ilişkin yaptığı açıklamayı da değerlendirdi. Açıklamasında Yumlu, "Özellikle yabancı oyuncularda, insanlar diyor ki 'Yabancı kısıtlaması neden olsun'. İşte böyle oluyor. Belki 1 maaşını vermediğinde seni bırakıp gidebiliyor, bunu çok kolay yapabiliyor. Maalesef biz Türkler olarak karakterimizi sahaya koyuyoruz. Biz de para almıyoruz. Bizim de 7-8 aydan daha fazladır para aldığımız yok ama biz karakterli oyuncular olduğumuz için takımı sahiplendik" açıklamalarını şu şekilde değerlendirdi:

"Para almadan çalışmak neden karakterlilik olsun? 'Yönetici paramı neden vermiyor?' diye sorsana, adam kendi hakkını sorduğu için suçlu oluyor."

"Verir miyim, vermez miyim, onu sonra konuşuruz. Karakterli bir insan olarak bedava kalmak istiyorum ben orada. Trabzon'un güzel yaylalarında."

"Sen bir emek ortaya koyuyorsun, senin paranı vermiyorlar. 'Ben ayrılıyorum!' diyen suçlu oluyor. Bir araya gelin, paranızı alın. İnsan parasını istedi diye suçlu olur mu?"



