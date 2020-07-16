FANATİK Yazarı Mehmet Demirkol, yayıncı kuruluş beIN Sports ekranlarında gündemini değerlendirdi. Demirkol, Galatasaray 'da Belhanda ve Falcao'nun durumları hakkında konuştu

"Mustafa Cengiz, görevi bırakmak istemiyor. ‘Görevimin başında kalacağım.’ diyor, buna da hakkı vardır. İnşallah bir an evvel sağlığına kavuşur. Görevini seviyor, bu da anlaşılabilir bir durum"

"Alex yuhalandı bu ülkede. Bazı oyuncuların ortalama olma hakkı yoktur. Sneijder'den sonra, Fatih Terim'in takımında 10 numarayı giyiyorsan, 10 üzerinden hep 9 beklerler senden. İyi-kötü oyuncu farklı bir şeydir. Büyük takım oyuncusunun karakteri farklı olur. Belhanda'nın çok fazla defosu var"

"Falcao'nun, 'Kalacağım, paramı istiyorum.' diyeceğini zannetmiyorum. Falcao'nun, Galatasaray'a geliş sürecinde de %100 dürüst olduğunu düşünüyorum. Yapmak istedi ve yapamadı"

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi hakkında Mehmet Demirkol, "Beşiktaş açısından bu maç önemli. Trabzonspor'un cezası kalkmazsa, Şampiyonlar Ligi ihtimali var. Şampiyonlar Ligi, Beşiktaş'a finansal açıdan ve oyuncu ikna etme açısından bambaşka kapılar açar" ifadelerini kullandı

"Fenerbahçe'de neden 4-3-1-2 gibi bir oyun oynanmadığını anlamakta güçlük çekiyorum. Ozan-Emre-Gustavo'nun orta sahada, önlerinde Ömer Faruk'un ve 2 santrforun oynadığı oyunun neden tercih edilmediğini anlamıyorum"

"Uğurcan değerli bir kaleci. Potansiyeli çok yüksek, bütün dünya da bunun farkında. 20 milyon euro az gelebilir, tabii daha fazla olsun ama bir sonraki transferden alınacak payla, o rakam çok yüksek düzeylere gelebilir"



