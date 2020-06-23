Mehmet Demirkol: Başakşehir ile Trabzonspor arasındaki fark...

FANATİK Yazarı Mehmet Demirkol, gündemini değerlendirdi. beIN Sports'ta yayınlanan "beIN Manşet" programında konuşan Demirkol, Süper Lig'de dün akşam oynanan ve çok konuşulan Aytemiz Alanyaspor maçı hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Demirkol, maç sonunda yaşananlarlar birlikte genel olarak şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Demirkol, zirve yarışı yapan Başakşehir ile Trabzonspor arasındaki farkı da belirtti

"Başakşehir, topu alan ve vermeyen takım"

"Sörloth, 6 maçtır gol atamıyor ama yine oyunun içinde, işe yarıyor. Bu hafta da güzel bir asisti var. Şu söyleniyor, 'Başakşehir maçında Alanyaspor böyle oynamadı' ama Başakşehir, topu alan ve vermeyen, istediği zaman çeviren, rakibini oynatmayan bir takım. Trabzonspor'un bu seneki başarısıysa çok hızlı alan boşaltıp, kalabalık ve etkili bir biçimde rakip kaleye inmek ve yüksek yüzdeyle sonuç bulmak"

"Ben eminim ki, dün Hosseini kendisini attırmasa ve sahada Nwakaeme olsa, o maç Trabzonspor'a giderdi. Guilherme işini yapamadı, Abdülkadir Ömür yoruldu. Ndiaye, mükemmel oynadı ama etrafında topu dinlendirecek, rakibi topun peşinde koşturacak bir ekibe ihtiyacı var"

"M. Başakşehir ve Trabzonspor arasındaki fark, Başakşehir öne geçtiği zaman, topu alıyor ve vermiyor. Rakibi yoruyor. Trabzonspor öne geçtiği zaman, bunu yapamıyor. Bunu yapamazken, başka bir şey yapıyor. Sen 'Buldum, muldum' derken, gelip bir tane daha atıyor. Dün o eksikti"

"Ligde hakkı tam olarak verilemeyen oyunculardan birinin burada çok büyük bir rolü var, Bakasetas'ın. Dün ekstra istedi. Sonda attığı gol, gol olmasa, maçın adamı ve olayı Erce olacaktı. Pozisyonu göremedi. Görebilse, maçı kurtaran adam olacaktı. Trabzonspor, çok iyi oynamadığı maçı belli özellikleriyle, becerili yönleriyle kazanmış olacaktı. Son 10 dakikadaki oyuna bakıldıktan sonra bir şeye sinirleneceksen, oyuna sinirleneceksin"

"Karbonhidrat yediğinden şüpheliyim"

"Dün Ali Ağaoğlu için alkollüydü falan dediler ya, biliyorum ki ağzına sürmez. Öyle bir durum yok. 62 yaşında öyle olmazsın çünkü. Karbonhidrat yediğinden şüpheliyim. Bu kadar sportif yöneticiliğin içinde olmuş, bu kadar bilen bir insanın, bu kadar çığrından çıkması, kabul edilebilir bir şey değil. Eminim ki seyrettiğinde de, 'Ne yaptım ben?' demiştir

"Bu durum dezavantaj"

Erce Kardeşler'in 'Rakipler bize karşı daha hırslı oynuyorlar' açıklaması hakkında, Mehmet Demirkol: "Tabii ki öyle olacaktır çünkü büyük takıma, şampiyonluğa oynayan takıma karşı, herkesin televizyonda seyrettiği bir maçı oynuyor rakipler. Şampiyonluk yolunda 'Hakemler bizi mahvediyorlar, rakipler böyle' argümanları sizin beyninize yerleştiğinde bu size artı getirmez. Bunlar zihninize yerleşmeye başladığı zaman, dezavantajdır.



