Gazetemizin yazarlarından Mehmet Demirkol, beINSPORTS'ta yayınlanan beIN Manşet adlı programda spor gündemine dair çarpıcı yorumlarda bulundu.

"Büyük turnuvalara giderken meslektaşlarımla hep şunu söylerdik, 'Hep Almanya düzenlesin.' Avrupa Şampiyonası'nı, Dünya Kupası'nı... Güzel, seyahati kolay, her şey, her yerden iyi işliyor. O yüzden, Almanya'nın ilk denemeyi yapması da mantıklı."

"Almanya da, diğer ülkeler de, biz de, başlayacağımız tarihe karar verdik. Bitireceğimize dair kimseye bir söz verilmiyor. Başlanacak ve bakılacak ne olduğuna. Gider mi, gitmez mi, yürür mü..."