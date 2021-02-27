Bizim Takım, dev maçın kader adamlarını mercek altına aldı.

Soru 1-) ZAFER BÜYÜKAVCI: Her iki takımı mevki mevki karşılaştırabilir misiniz?

‘Mesut-Pelkas-Valencia...Bakasetas-Ekuban-Nwakaeme...’

Uğurcan değerli bir kale önü kalecisi. Eksik denemez ama ayaklarını daha da geliştirirse ‘elit kaleciler’ arasında yer bulabilir. Sezon başında yaşadığı güven eksikliği Avcı savunmayı oturttuktan sonra yerine geldi. Önemli bir güç. Altay’ın yüksek güveni çok iyi ama zaman zaman bu sorunlara da yol açıyor. Kahramanlıkla sakarlık arasında gidip geliyor. Mucizevi kurtarışlar yaptığı Hatay maçı iyi bir örnek. Rakipleri çıldırttı. Ama elinden kaçırdığı bir yan topta Ozan topu çizgiden çıkarmasa iş tersine dönecekti.

‘Gökhan’ın liderliği önemli... Beklerin zaafları tek sorun’

Gökhan’ın tecrübesi liderliğe soyunduğu maçlarda çok işe yarıyor. Szalai’nin top kullanma becerisi oyun zekasını yükseltti. Ancak Caner’in önde oynanması gereken maçlarda yarattığı savunma zaafı, sorun yaşatabiliyor. Bu maç özelinde Alanya maçına benzer oynayacaktır. Çünkü karşısında çok özel bir oyuncu var.

Trabzon savunma organizasyonunu onardı. Ama fiziksel olarak zaman zaman yetersiz kalabilen oyuncular var. Serkan önemli bir değer ama yüksek toplarda zaaf yaşatabiliyor. Kamil’in o gün ne ölçüde katkı vereceği de hep soru işareti. Güven aralığı çok geniş.

‘Acaba Tisserand, ortada Gustavo rolünü alır mı?’

Fenerbahçe ’de Gustavo yerine konulamaz bir oyuncu. Ancak bunun sebebi sanılandan farklı. Ekstra işleri alışkanlık yarattı. Bu yükü Ozan ve Sosa’nın kaldıramıyor gözükmesi bundan. Hem Caner’in yarattığı savunma zaafları hem öndeki oyuncuların top tutamayışı onları zorluyor. İrfan takıma girdiğinde bu değişmeye başlar. Mesut-Pelkas uyumu da katkı yapacak. Bu maç özelinde belki de çözüm dizilişi değiştirmek. 4-5-1 gibi bir oyun misal. Ya da 3’lü savunmayla Tisserand’ın Gustavo rolünü alması.

Avcı, Berat ve Bakesetas ile büyük ilerleme kaydetti. Eksik parçalar olarak tam oturdular. Flavio’nun da yükselişi var. Öndeki oyuncuların topa sahip olarak ya da hızla becerili işler yaparak taşın suyunu çıkarmaları da onları rahatlatıyor.

‘Soru şu: Fenerbahçe savunmayı nerede yapacak?’

Fenerbahçe tamamını önde oynadığı oyunlarda dahi skor alamıyor. Bunun bir kaç sebebi var. Önde top tutamıyorlar. Ceza sahası dışını oynayacak Valencia dışında bir performans yok. Osayi’nin istediği alanlarda topla buluşturulmasında da sıkıntılar var. Dolayısıyla Mesut-Pelkas-Valencia üçgeni, en iyi seçenek gibi.

Avcı açısından düşünülecek hiçbir şey yok, Bakasetas-Ekuban-Nwakaeme üçgeni parlak işler yapıyor. Ve güvenilir bir performans aralıkları var. Djaniny de yükseliyor. Fenerbahçe daha savunma öncelikli oynayacaktır. Ama bu savunmayı gömülü mü yoksa 2. bölgede mi yapacak? Bu sorunun cevabı önemli. Öne geçerlerse hayat onlar için daha kolay olabilir.

FAİK ÇETİNER: ‘Savunma beklerinde Fener, orta ve ileride Trabzon’

Trabzon'da iki bek merak konusu. Sağda Kamil, iyileşirse Serkan oynayabilir. Sol bekte ise Marlon ya da Faruk. Beklere baktığımızda Fenerbahçe daha avantajlı. Gökhan ve Caner bu maçların havasını daha iyi bilir.

Stoperlere gelince... Edgar ve Hugo, rakibin stoperlerinden (Serdar, Tisserand) daha dengeli. Szalai hepsinden daha dengeli ama, bu maçı ilk defa yaşayacak.

Orta alanda Trabzonspor 'da top kazanan oyuncular (Flavio-Berat) var. Fenerbahçe'de bu özellik yok. Mesut, Sosa, Ozan savaşçı değiller. Gustavo oynarsa, yine tek savaşan o olur.

‘Duran toplar Fener’de iyi, Trabzon’da bütün hat süper’

Fenerbahçe'nin rakibine göre artısı; orta alan oyuncuları daha iyi topa vuruyor ve duran topları avantaja çevirebiliyor. Trabzon'da bu alanda gol vuruşu yapacak oyuncu genelde Bakasetas.

Trabzonspor'un hücumcuları rakipten çok iyi. Ekuban ve Nwakaeme adam eksilten, oyunu dikine oynayan futbolcular. Santrfor Djaniny'nin her geçen gün performansı artıyor. Rakip defansın dengesini bozabiliyor. Avcı gibi.

Fenerbahçe'nin belli bir santrforu yok. Hocası her maç 'papatya falı' açıyor. Oynaması muhtemel oyunculardan Osayi Samuel ve Pelkas'ın getireceği toplarla nasıl sonuç alınacak, merak konusu. Valencia ve Thiam istikrarsız. Bu maçta patlama yaparlar mı, bilinmez.

ALİ ECE: ‘Kaleciler, ligimizin kare asında yer alırlar’

Kaleciler çok yakın kalitedeler. Süper Lig 'de kare ası yaparsan; Uğurcan ve Altay, ligin en iyi 4 kalecisinden ikisi olarak yer alır.

Savunmada tek tek yetenek toplamı olarak Fenerbahçe kağıt üzerinde biraz daha güçlü gözükse de savunma dörtlüsüne daha güçlü performans sergileten faktör, aralarındaki uyumdur. Uyum faktörüyle tartarsak Trabzonspor'un daha uyumlu, daha oturmuş, birbirinin ve takımın performansını daha yukarı taşıyan bir form grafiği var.

‘İrfan yüzde 100 fit olursa, Pelkas forvete kaydırılırsa’

Orta sahada Gustavo'lu Fenerbahçe ve Gustavo'suz Fenerbahçe gece ile gündüz kadar farklı. Berat ve Bakasetas ile Trabzonspor farklı bir orta saha kalite seviyesine yükseldi. İrfan Can, yüzde 100 fit olarak maça yetişirse dengeyi bozabilir.

Forvet hattında Erol Bulut bir türlü ideal üçlüsünü bulamadı. Trabzonspor'da ise sakatlık veya cezalı yoksa, ileri 3'lü belli, herkes ezbere sayabiliyor.

Tabii Mesut geldikten sonra Pelkas forvet hattına kaydırılarak ilk 11'e monte edilirse denge değişebilir.

DENİZ ÇOBAN: ‘İki takımın defansında farklı avantajları var’

Kaleciler açısından iki takımın da eli güçlü, ama Uğurcan bir adım önde diye düşünüyorum.

Savunmada Trabzonspor'un ideal kanat bekleriyle oynayamıyor olması bir handikap... Fakat Trabzonspor savunma merkezinde uyumu yakalamış ve sezon başından beri beraber oynayan iki stoperiyle oynaması büyük avantaj. Buna karşın iki kanat bekinin tecrübeli olması ve hücuma verdikleri katkı ile Fenerbahçe avantajlı görünüyor. Ancak bir türlü uyumu sağlayamadığı ve sürekli değiştirdiği stoperleriyle mücadele edecek Fenerbahçe, savunma merkezinde halen sorunlu gibi.

‘Nwakaeme forse ediyor, Bakasetas harika başladı’

10 numara pozisyonunda oynayacak Mesut Özil bir dünya starı ancak henüz ağırlığını koyamadı ve hazır görünmüyor. Buna karşın Trabzonspor'da Bakasetas her maç takımına büyük katkı sunuyor. Gustavo'nun oynamaması durumunda orta alan üstünlüğü Trabzonspor'un eline geçecektir.

Hem fizik hem tempo hem de uyum olarak Trabzonspor ileri uç elemanları istim üstündeler ve rakiplerine göre hayli öndeler. Nwakaeme, oynadığı her maçta takımını forse ediyor. Buna karşılık Fenerbahçe'de uyumsuz ve sürekli bir arada oynamayan ileri uç organizasyonundan söz edebiliriz. Halâ uyum sorununu çözemeyen oyuncuların yanında sakatlıktan yeni çıkan Pelkas ile Fenerbahçe hücum hattında rakibine göre geride görünüyor.

Soru 2-) ZAFER BÜYÜKAVCI: Maçın kilit adamları kimler olur? Neden?

MEHMET DEMİRKOL: ‘Fenerbahçe için en önemli oyuncu Bulut’

Trabzonspor açısından Nwakeme-Ekuban-Bakasetas üçlüsü oyunun belirleyicisi denebilir. Maçın akışından bağımsız olarak her şeyi değiştirebilecek bir beceri seviyesi var bu ekipte.

Fenerbahçe açısından da tabii Gustavo’nun durumu önemli. Onun varlığı bütün pozisyonları etkiliyor. Ancak konuk ekip için en önemli oyuncu Erol Bulut. Şöyle düşünmek lazım. Mert çok önemli değer. Futbol aşkı devam ediyorsa faydası olacağına da şüphe yok. Ama muhtemelen tercih Erol hocaya bırakılsa onu değil, Gustavo’yu yedekleyecek bir oyuncu isterdi. Terim, Taylan varken, Gedson’u aldı. İhtiyaç oydu. Bulut bunu söyleyemedi.

Bugüne kadar hep kısa yollar bularak zirveye tutundu. Artık kendi mantalitesiyle oyuncuları ikna edip küçük bir grup içinde işi halletmesi gerekiyor. Camiadaki fokurdama oyunculara dokunmuyor. Sadece hocayı hedefliyor. Baskının tamamı hocanın üzerinde. Oyuncuların omuz vermesini sağlayacak bir yöntem ve psikolojiyi devreye sokması şart.

ALİ ECE: 'Maçın tek kader adamı Erol Bulut'

Sadece bu maç için değil tüm maçlarda böyle; lakin bu maçta zaten top Erol Bulut'ta. Fenerbahçe doğru zamanda, doğru yerde, doğru isimle topu doğru şekilde buluşturduğu kadar maçı kazanma ihtimaline sahip. Sorun bunu bir süredir yapamaması... Bu açıdan maçın kilit ismi her türlü Erol Bulut. Kilidi açmayı başaramazsa maalesef kapının dışında kalabilir.

DENİZ ÇOBAN: 'Uğurcan ve Altay ile Bakasetas...'

Kaleci (Uğurcan ve Altay) performansları elbette etkili olacaktır. Oynaması halinde Gustavo, Fenerbahçe adına maçın adamı olmaya aday. Trabzonspor'da ise Bakasetas’ın performansı belirleyici olur.

FAİK ÇETİNER: 'Nwakaeme ve Ekuban... Mesut Özil ve Altay...'

Trabzonspor'da Ekuban ve Nwakaeme... Fenerbahçe'de ise her zaman olduğu gibi kaleci Altay ve Mesut Özil... Oynarsa, Gustavo da maçın kilit isimlerinden biri olur. Bu arada unutmamak gerekir ki, Uğurcan'ı oynuyor diye düşünüyoruz. Uğurcan oynamazsa 90 dakika ev sahibini sıkıntıya sokar. Fenerbahçe de bunu avantaja döndürebilir.



