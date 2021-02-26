Bizim Takım'ın gündeminde Trabzonspor-Fenerbahçe kapışması var.

Soru-1 ZAFER BÜYÜKAVCI: A-) Trabzonspor kazanırsa... B-) Fenerbahçe kazanırsa... C-) Berabere biterse... Bu sonuçlardan hangisi gerçekleşirse, iki takımın geleceği için nasıl senaryolar yazılır?

MEHMET DEMİRKOL: ‘Trabzon kazanırsa, gerçek yarışa dahil olacaklar’

Trabzonspor belki de 80’lerden bu yana en rahat Fenerbahçe maçına çıkıyor. Kimsenin hiçbir baskı hissettiğini düşünmüyorum. Eğer sezon başından bu yana 3 puan farkıyla birbirlerini takip ediyor olsalardı muhtemelen şimdi voltaj iyice yükselmiş olurdu.

Vazgeçilmiş bir sezonda Abdullah Avcı’yla efsanevi bir geri dönüş yaptılar. Sonuç ne olursa olsun onlar açısından bir şey değişmez. Hele de geçen haftaki çok eksik kadroyla alınan galibiyetten sonra. Trabzonspor 4-5 maçlık korkunç bir krize girmediği sürece onlar için bir sorun olmaz. Kazanırlarsa o zaman bir rüyadan uyanıp gerçek bir mücadelenin ortasında olduklarını görebilirler. Ve o zaman Avcı gergin genetik kodları idare etmek gibi yeni bir göreve başlar. Bu kez başının üzerinde ‘demoklesin kılıcı’ gibi sallanan bir Sergen Yalçın figürü yok. Onun Trabzon’la hiç de uyumlu bir karakter olmadığını düşünüyordum. Ama belki de çok yanıldım. Belki de fantastik film ve romanlarda olanlara benzer önceden tahmin edilmesi imkânsız bir kimyasal uyum var.

Fenerbahçe içinse durum farklı. Erol Bulut’un sürekli kazanması gerekiyor. İki maç üst üste iyi oyun gelmedi. Hatta bayağı kötü ve izlemesi zor bir oyun var. Sadece skorlar sakinleştirdi. Dolayısıyla skor gelmeyince sürekli flaş transferler de olunca kötü sonuçlara büyük tepki geliyor. Bulut ince bir ipin üzerinde takılmadan yürümeye çalışıyor. İki hocanın durumları birbirleriyle tam zıt.

ALİ ECE: ‘Beraberlik iki takımı yarıştan kopartabilir’

Trabzonspor kazanırsa... Artık şampiyonluğun daha güçlü adaylarından birisine dönüşebilir. Çünkü 'en ezeli' olarak gördükleri rakipleri karşısında aldıkları galibiyet, camiada 'iki galibiyet değerinde' hissedilir ve süregelen galibiyet serisini taçlandırır.

Fenerbahçe kazanırsa... Erol Bulut'un teknik direktörlük performansı tartışmaları biraz soğur. En azından camia genel ortalaması nezdinde bir süre buzdolabına kaldırılabilir.

Berabere biterse... İki takım için de şampiyonluk ihtimali biraz derin dondurucuya kaldırılabilir. Tekrar galibiyet serisi yakalanana kadar da kolay kolay oradan inmez.

FAİK ÇETİNER: ‘Avcı için sıkıntı yok! Bulut için son olabilir’

Trabzonspor kazanırsa... Arka arkaya 8 maç kazanmış olur ki, bu müthiş bir performans görüntüsüdür. Şampiyonluk hesaplarını daha iddialı yapmaya başlarlar. Galatasaray ve Beşiktaş’a gözdağı verirler. Galatasaray ile maçı olduğu için zirve şansı daha da artar. Moral motivasyonu zirve yapar. Takım daha çok havaya girer, özgüveni artar.

Fenerbahçe kazanırsa... Müthiş bir geri dönüş olur. Takımın üzerindeki kara bulutlar dağılır. Fenerbahçe yeniden şampiyonluğun en büyük adayı olur. Rakibine zirve yarışında ‘havlu’ attırır. Erol Bulut en azından bu sezon sonuna kadar görevde kalır. Başkan Ali Koç ve yönetimi rahat bir nefes alır.

Berabere biterse... Bunu iki taraf da istemez. Çünkü ikisi birden yarıştan uzaklaşırlar. Avcı için fazlaca sıkıntı yaratmaz, ama Bulut’un Fenerbahçe macerası sona erebilir.

DENİZ ÇOBAN: ‘Trabzon’da yenilgi bile büyük sorun çıkartmaz’

Trabzonspor kazanırsa... Şampiyonluk yarışına tam anlamıyla ortak olurlar. Fenerbahçe’de taşlar yerinden oynar ve Erol Bulut’un tahtı sallanır. Ciddi ciddi Erol hocanın konumu tartışma konusu olur.

Fenerbahçe kazanırsa... Bugüne kadar konuşulan olumsuzlukların tamamı, ilk olumsuz sonuçta konuşulmak üzere halının altına süpürülür. Fenerbahçe’deki olumsuz havanın takımdan uzaklaşması için sadece galibiyet yetmez, Fenerbahçe’nin galibiyetle beraber ümit veren bir futbola da ihtiyacı var. Trabzonspor için mağlubiyet bir sorun yaratmaz ve gidişatı değiştirecek bir aksiyon doğurmaz.

Berabere biterse... Fenerbahçe sıkıntı yaşar, ama Trabzonspor cephesi için bu kayıp önem arz etmez.

Soru 2-) ZAFER BÜYÜKAVCI: Abdullah Avcı ve Erol Bulut, ilk kez iki takım arasındaki büyük rekabette rakip olarak yer alacaklar. Onlardan beklediğiniz taktik varyasyonlar neler ve aslında ne yapmalılar?

MEHMET DEMİRKOL: ‘Bana göre iki hoca da hiç risk almayacaktır’

Avcı’nın Nwakaeme, Uğurcan, Bakasetas, Ekuban ve Berat’ı sahaya sürebilmesi onun için çok önemli.

Fenerbahçe’de ise kurtuluş kapısı Gustavo, Ozan, İrfan, Mesut, Pelkas beşlisinin birlikte sahaya hazır bir şekilde çıkabildiği gün açılacak. Daha doğrusu GOİ (Gustavo-Ozan-İrfan) merkeze yerleştiği anda dokundukları tüm pozisyonlara bir performans artışı ve oyun/pas otomatiği sağlayabilecek bir ana kumanda merkezi oluşur. Bundan sonra hem iyi hem de güzel bir oyun görürüz. Buna şüphe yok. Ancak bu pazar akşamı ne ölçüde sahada olurlar, bilmiyorum. Bu çerçevede iki hocanın da hiç risk almayacağını düşünüyorum. Fenerbahçe, Alanya maçına benzer bir oyunu kovalayacaktır. Ama Avcı da Atan gibi hücum etmez. Oyun sıkışabilir.

ALİ ECE: ‘Topla ne kadar değil, topla nasıl oynuyorsun’

Abdullah Avcı haftalardır yaptığını yaparak başlayacak maça... Erol Bulut ise haftalardır yaptığından farklı şekilde takımını maça başlatmalı...

Kağıt üzerinde Fenerbahçe’nin yedek kulübesi daha zengin olsa da son maçtaki gibi Pelkas girerken Thiam çıkacaksa, o zenginlik sahaya yansımıyor.

Topu rakibe bırakma veya sürekli sahip olma benim nazarımda çok soyut bir tartışma. Bana göre kimin topla ne zaman nerede ne yapacağı daha somut bir belirleyici.

FAİK ÇETİNER: ‘O gün şampiyon olmuştu. Bugün kaderi çizilecek’

Aslında maç berabere bitse, iki taraf da şaka bir yana uzatma oynansın isterler. Çünkü ikisi de kazanmak zorunda. Peki iki tarafın da kazanmak zorunda olduğu bu maç korakor geçer mi? Tartışılır. Bakalım, topu en çok kim isteyecek?

Abdullah hoca pasa dayalı, kontrollü oyundan kolayca vazgeçmez. Bekler atağa kalksın ister. Kenar ortalarda bile ayağa pas planlar.

Trabzonspor maçı, Erol Bulut için yine bir kader maçı. 5 Mayıs 1996’da Trabzon’da Fenerbahçe’ye şampiyonluğu getiren golü atan Aykut Kocaman’a asist yapan Erol Bulut için bu maç çok önemli. Galibiyet belki bu defa şampiyonluğu getirmeyecek ama kendisinin geleceğini belirleyecek. Fenerbahçe’ye galibiyet şart. Ama bana göre Erol Bulut kesinlikle yenilgi istemiyor. Bunun için takımını kontrollü oynatacak ve genelde topu rakibe verecek.

Fenerbahçe bu sene içeride ve dışarıda kazandığı çoğu maçta topu rakibe vererek oynadı. Topla daha çok oynadığı maçları da kaybetti.

DENİZ ÇOBAN: ‘Göztepe maçı, iki takım için de örnek’

Abdullah Avcı kazanmak zorunda olan taraf değil. En baştan beri Trabzonspor’a kontrollü oyun oynatıyor. Yine maça kontrollü başlayacaktır ve oyunun gidişatına göre planlarını sahaya yansıtacaktır. Berabere giden her dakika avantajına olacaktır ve Fenerbahçe’nin hücuma çıktığı zaman kazandığı toplarla Caner ve Gökhan’ın boşalttığı alanları kullanarak geniş alanda Nwakaeme ve Ekuban’la sonuca gitmeyi planlayacaktır.

Fenerbahçe galibiyete daha çok ihtiyacı olan taraf... Belki oyuna kontrollü başlayarak topu rakibe bırakabilir ancak zaman ilerledikçe ve de skoru yakalayamazsa oyunu rakip yarı alanda oynamak zorunda kalacaktır. İleri çıktığı zamanlarda defans güvenliğini de elinde tutması gerekecektir. Göztepe maçında olduğu gibi savunma güvenliğini kaybettiği zamanlarda; Nwakaeme ve Ekuban’a karşı oldukça zorlanacaktır.