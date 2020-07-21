FANATİK yazarlarından Mehmet Demirkol, yayıncı kuruluş beIN Sport'ta yayınlanan beIN MANŞET programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Demirkol, yabancı sınırı, stadyumların doluluk oranı ve Burak Yılmaz'ın transfer durumu hakkında konuşurken sözlerini çarpıcı bir açıklama ile tamamladı. Mehmet Demirkol, Galatasaray başkanlığı için Abdurrahim Albayrak'ın istekli olduğunu açıkladı

"Okan Buruk, 'winner' bir karakter. Hak etti bunu. Geçmişte payı olan da herkesin hakkını veriyor"

"Sahada 3 tane Türkiye'de yetişmiş futbolcu olacak deseler, desteklerim. Bir tanesi Belçika'dan, bir tanesi Fransa'dan, bir tanesi Hollanda'dan olmak üzere Türk oyuncular gelecek. O zaman altyapıya faydası var mı? Bu statlar nasıl dolar? Kaçak yayının önüne nasıl geçilir? Sorunları çözmek için, hep beraber teker teker aksiyon almak lazım"

Burak Yılmaz, hem haklı hem haksız. Yabancı ihtar çekiyor, gidiyor. FIFA'ya başvurup parasını alıyor. Bu haklar verilmez, alınır. Burak, kafaya koyduğu zaman dünyanın her yerinde rahatlıkla oynayabilir, şaşırmam. Önemli olan, evrensel rekabetin içinde var olabileceğine inanması"

"Abdurrahim Albayrak'ın ailesi başkanlık için 'Girme' diyormuş ama benim de bilgim, Abdurrahim Albayrak'ın ciddi anlamda başkanlığı istediği..."



