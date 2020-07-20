FANATİK yazarlarından Mehmet Demirkol, yayıncı kuruluş beIN Sports'ta yayınlanan beIN MANŞET programında Başakşehir'in şampiyon olmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Demirkol, hak edilmiş bir şampiyonluk olduğunun altını çizerken taraftarı olmayan, yeni kurulmuş bir takımın bu kadar hızlı başarılı olup şampiyon olması üzerine konuşulmasının normal olduğunu söyledi

"Hak edilmiş bir şampiyonluk, bunu söylemek lazım. Çok tartışıldı, tartışılacaktır. Taraftarı olmayan, yeni kurulmuş bir takımın bu kadar hızlı başarılı olup şampiyon olması üzerine konuşulacaktır, bu gayet normal"

"Burada önemli olan nokta, Başakşehir'in anlattığı. Başakşehir'in hep negatif tarafına bakarak onu tartışmak bir yöntemdir, yani 'Nereden çıktı bu takım?' gibi. Buna bakılır, bu bir tarafı. Negatif yönlerine bakıp, canınızı sıkabilirsiniz. 'Hakkımız yendi.' diyebilirsiniz ya da pozitif yönlerine bakıp, 'Benim 15-20-25 milyonluk camiam neyi yanlış yapıyor da, bu sonuç ortaya çıktı?' diyebilirsiniz."

"Finansal olarak eli bolluğu da, diğerleri kadar değil. Bütün oyuncuların hepsine birer birer bak. Hiçbirisi, diğerlerinin alamayacağı oyuncular değil. İkinci, üçüncü şansını kullanan oyuncular, yıldız olmak için belli bir yola giren oyuncular...Mert Günok mesela, bitmişti. Bursa'da oynayamıyordu. Topal, geçen sene Fenerbahçe'den nasıl ayrıldığını hatırla. Demba Ba, tercih edilmedi"

"Visca 203 maçın 201'inde sahadaymış. %99'un üstüne devamlılık. Bu, olacak iş değil"

"En önemli 2-3 oyuncu üzerinde durmak lazım. Epureanu, Visca, Mahmut. Visca'nın anlattığına bakmak lazım, 203 maçın 201'inde sahadaymış. %99'un üstüne devamlılık. Bu, olacak iş değil. Herhangi bir sporda kolay kolay yakalanacak bir şey değil bu. Müthiş bir örnek. Edin Visca, genç yaşında tespit edilmiş, transfer edilmiş ve büyümüş bir oyuncu"

"Mahmut Tekdemir, çok erken yaşta, altyapıdan itibaren Başakşehir'de büyüdü, milli oldu. Epureanu'yu anlatmaya gerek yok... Bütün bunlarda ders var. Negatif yönlerine bakıp, canınızı sıkabilirsiniz. 'Hakkımız yendi.' diyebilirsiniz ya da pozitif yönlerine bakıp, 'Benim 15-20-25 milyonluk camiam neyi yanlış yapıyor da, bu sonuç ortaya çıktı?' diyebilirsiniz"

"Hüseyin Çimşir, kötü teknik direktör olduğu için biz bu şampiyonluğu kaybettik.' bir bakış açısıdır ama bence konuyu tam açıklamaz. Konyaspor açısından bakıldığında hakikaten olağanüstü bir geri dönüş. Trabzonspor'a karşı 3-1'den dönmek, daha doğrusu Trabzonspor'un maçı 3-1'den maçı vermesi üzerinde durmak lazım"



