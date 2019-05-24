Mehmet Çakmak Uyar: Başarılı bir sezon geçirdik

İstikbal Mobilya Kayserispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde sürdürdü. Antrenmana kondisyon çalışmasıyla başlayan futbolcular ardından çift kale maç ve taktik çalışması yaptı.

Sezonu değerlendiren İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak Uyar, transfer yasağı ve sakatlıklara rağmen başarılı bir sezon geçirdiklerini kaydetti.

Uyar, konuşmasının devamında, "Lige iyi başladık. 3-4 hafta iyi gittik. Sonrasında 15'inci haftaya kadar kötü bir gidişimiz vardı. Takım, Hikmet Karaman'ın gelmesiyle yeniden çıkışa geçti. Genel anlamda bakıldığında bir çıkışta olduğumuz değerlendirilebilir. Sezonun 2'nci yarısına başlarken transfer yasağımız vardı. Bu da yetmezmiş gibi elimizdeki bazı oyuncuları da kaybetmiştik. Rotman sözleşmesini tek taraflı feshedip gitmişti. Son 3-4 haftada ligde kalma ile alakalı bir problem yaşamadan sezonu tamamlamış olduk. Daha taşlar yerine oturmadı. Çok kişiyle görüşüyoruz. Bu yıl transfer konusunda en önemli detay, bütçelerin görüşülmesi. Transferlerin ondan sonra konuşulması daha doğru olacaktır" diye konuştu.