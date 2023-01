Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi, Turkuaz Medya Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kuradan sonra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi,, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, “Bugün Ziraat Türkiye Kupası’nın çeyrek ve yarı final kuralarını çektik. 148 takım ile başlayan maraton, oynanan maçlar neticesinde 8 takıma düştü. Birbirinden kıymetli bu 8 takım önümüzdeki günlerde önce çeyrek final ve yarı finalde, en sonunda da finalde karşı karşıya gelecekler. Bizim en büyük isteğimiz bu maçların fair-play ruhu içerisinde oynanması. Bu yılın biliyorsunuz ki ayrı bir önemi var. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında kupayı kazanacak takım inanıyorum ki bundan yıllar sonra 100. yıl şampiyonu olarak hatırlanacaktır. O yüzden bütün takımlarımıza şimdiden ayrı ayrı başarılar diliyorum. Diliyorum ki bize Türkiye’de futbolun güzelliklerini yaşatsınlar. Bu kupaya destek veren sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Öte yandan futbol seyircilerimizi de kupa maçlarında stadyumlara ve ekran başına davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Takımlar artık kupa maçlarına as kadroları ile çıkıyor"

Takımların kupaya verdikleri önemin her geçen yıl daha da arttığını dile getiren Başkan Büyükekşi, “Türkiye Kupası bu sene diğer yıllara oranla taraftarlar için daha ilgi çekici durumda. Kupada mücadelesini sürdüren birbirinden kıymetli 8 takımımız var. Görüyoruz ki önceki yıllardan farklı olarak Ziraat Türkiye Kupası’nın her evresinde takımlar yedek kadro ile maçlara çıkmak yerine, as kadroları ile kupada mücadele ediyorlar. Bu durum da bizler için sevindirici. Seyir zevki yüksek müsabakaların oynanması bizim de en büyük temennilerimizden bir tanesi” diye konuştu.

"Hakemlerimize 4 ayda 200 saat VAR eğitimi vereceğiz"

"Futbolu zevkli hale getirmek için kültürümüzü değiştirmemiz gerekir" cümlelerine yer veren Mehmet Büyükekşi, “Hakemler konusunu birçok sefer gündeme getirdik. Hakemlerimiz yıllardır görev yapan tecrübeli hakemler. Hakemlik konusunda altını çizmemiz gereken iki konu var. Bunlardan bir tanesi tecrübe, bir diğeri ise eğitim. Eğitim konusunda önemli bir adım attık ve hakem akademisinin kuruluşunu önceki gün açıkladık. Geçtiğimiz yıl 4 ayda 2 saat VAR eğitimi verilmiş. Biz bu sene 4 ayda 200 saat VAR eğitimi vererek, bu eğitimi tam yüz kat arttıracağız. Diğer yandan UEFA’nın eğitimleri için de adımlarımızı atıyoruz. Hakemlerimizin eğitimini önemsiyoruz. Hakemlerimiz de birer insan. Biliyorsunuz 20 Ocak’ta çıkardığımız yeni bir talimat devreye girdi. Maçtan önce veya sonra hakemlerimiz ile ilgili konuşan futbolcu, teknik direktör, kulüp yöneticisi veya başkanlara cezalar geldi. Hakemlerimizi etkileyecek konuşmalardan kaçınılması gerektiğini dile getirmek istiyorum. Futbol dünyasında herkesin hata yapabileceği gibi hakemlerimiz de hata yapabiliyor. Bizim bu kültürümüzü değiştirmemiz gerekiyor. Yoksa hep bir kısır döngü içerisinde gider geliriz. Bu kısır döngüden kurtulmalıyız. Futbolun güzelliklerini öne çıkarmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

İHA