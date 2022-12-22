Sporun birleştirici ve iyileştirici gücüne inanarak 1954 yılında başlayan ve gün geçtikçe büyüyerek, günümüze kadar ulaşan Türkiye’nin en prestijli spor ödül töreni ‘Gillette - Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’ için spor camiasının önde gelen isimleri jüri toplantısında buluştu.

İstanbul’da bir otelde düzenlenen jüri toplantısına; T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu olmak üzere, Türkiye’nin önde gelen spor yazarları ve insanları bir araya geldi.

Toplantının ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.





Gillette - Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri uzun süredir yapılmasının önemli ve gurur verici olduğunu ifade eden Mehmet Büyükekşi, "69 yıldan beri bu etkinliğin yapılması son derece önemli ve gurur verici. Başarılı sporcularımızın bu şekilde hem jüri tarafından, daha sonra halk oylaması tarafından yapılması son derece önemli. Bazı şeylerin manevi değeri çok fazla. Hem halkın olması hem jürinin toplumun önünde değerlendirmesi ve onlara ödül verilmesi son derece önemli. O yüzden hem Milliyet Gazetesi’ne hem de Gillette’e teşekkür ediyorum. Çok önemli iş yapıyorlar. Futbolcularımızın olsun, diğer sporcularımızın olsun kendi alanlarında dünya çapında başarı göstermiş durumdadır. Her geçen gün sayıları artıyor. Bundan sonra da artmasını ümit ediyoruz” diye konuştu.

“BU TRANSFER DÖNEMİNDE DE BİZİM YABANCI SAYISI İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK KONUMUZ YOK”

Yabancı oyuncu kuralında şu anda bir değişiklik düşünmediklerini dile getiren Büyükekşi, “Bu hafta sonu ligler başlıyor. Bu transfer döneminde de bizim yabancı sayısı ile ilgili değişiklik konumuz yok. Şimdi Nevzat Demir Tesisleri’ne gideceğim. Altyapı ile ilgili çalışmamız var. Bu zaman kadar 8 takımı ziyaret ettik. Tesislerde Ahmet Nur Çebi başkanımız ve diğer yönetici arkadaşlarımızla altyapıyı inceleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“HERKES, OLAYIN NE KADAR ŞEFFAF, NE KADAR DOĞRU YAPILDIĞINI KENDİ GÖZLERİYLE GÖRDÜ”

Dün Süper Lig kulüplerinin başkan ve yöneticilerinin katılımıyla hakem atamalarının yapılmasıyla ilgili de konuşan Büyükekşi, “Türkiye’de ilk defa böyle bir şey oldu. Kulüpler Birliği başkanımız ve diğer bütün başkanlarımız bundan sonra her hafta dijital atama yapacak. Biz bunu daha önce beyan etmiştik, bütün başkanlarımızı çağırıp, onlarla beraber atamaya yapacağız diye. Bir adım da ileriye gittik. Hangi takımının birbiriyle maçı varsa iki başkan bir araya geldi, birlikte bilgisayara bastılar. Herkes, olayın ne kadar şeffaf ne kadar doğru yapıldığını kendi gözleriyle de gördü. 41 tane kriterimiz var. Bu 41 kriteri onlara sunum yaptık. Daha sonra o hakemin o maça atandığını, diğer hakemlerin atanamadığının hepsini algoritmada gösterdik. Herkes de memnun. Bundan sonra futbol marka değerini arttırabiliriz. Bu da ona katkı sağlayacak. Bundan sonra hakemler üzerinden futbolu okuma konusunda kültürü değiştirmemiz gerekiyor. Yeni getireceğimiz hakemlerle ilgili konuşma, hakemin etrafında toplanma olsun, VAR’ın etrafında toplanma olsun, bunlarla ilgili de yeni uygulamalarımız var. Bunların hepsiyle birlikte daha güzel bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz. Uzatma süreleri konusunda da Katar’da uygulanan Dünya Kupası’ndaki yenilikleri biz de yapacağız. 1'inci Lig’de, 2'nci Lig’de ve 3'üncü Lig’de de atamalarımız aynı şekilde algoritmayla olacak” şeklinde konuştu. (DHA)