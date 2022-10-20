TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi burada yaptığı açıklamada, “VAR’ın en iyi uygulandığı ligler arasındayız. VAR sistemini en iyi uygulayan ülke olma hedefimiz var. Her puan kaybı sonrası hayali çizgiler üzerinden hakemlerimizi hedef almak yerine sistemin nerede devreye girdiğini, ofsayt çizgisinin nasıl çizildiğini, 1 dakikada onlarca kamera görüntüsünün seçimini, kamuoyuna anlatmak ve destek olmak için yardımlarınızı bekliyoruz” dedi.

VAR Sistemi Kamuoyu Bilgilendirme Toplantısı, “Minimum Müdahale Maksimum Yarar” sloganıyla Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Toplantıya TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yönetim kurulu üyeleri, kulüp başkanları ve basın mensupları katıldı.









TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, sunum öncesi yaptığı açıklamada, “Göreve geldiğimizi ilk günden beri Türk futbolunun öncelikle sorunlarına çözüm üretmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Sadece Türkiye’de değil tüm dünyada gündemi en çok meşgul eden konu hakem performansları. Bizler futbolun güzelliklerini, bir araya getiren heyecanını, eğlencesini istiyoruz. Hakem hatalarıyla değil performansla gündeme gelen bir futbol istiyoruz. Biliyoruz ki hepimizin hayrına olan şey gelişen bir futbol ekonomisidir. Bu sayede ancak daha fazla gelir yaratabiliriz. Bir sonraki yayın ihalesi fiyatını ikiye böyle katlayabiliriz, başka pazarlara ihraç edebiliriz.









VAR merkezi ziyaret edilebilecek

Bugün sizleri davet etme amacımız, birçok kişinin halen bilmediği VAR protokolünü tekrardan hatırlatmak, desteklerinizi istemek. Tüm bunlarla birlikte çok önemli bir yeniliğimizi sizlerle paylaşmak istiyorum; önümüzdeki haftadan itibaren VAR merkezimiz maç oynanmadığı günlerde, önceden randevu alarak basın mensupları ve kulüp başkanlarımız ile teknik direktörümüz tarafından ziyaret edilebilecek. İlk olarak salı günü Süper Lig kulüp başkanları, 1’inci Lig kulüp başkanları ve takım kaptanlarıyla başlıyoruz.

Ülkemizde futbol VAR sayesinde şeffaf bir seviyeye geldi

Sistem, her hafta sadece puan kaybına uğrayan takımlar tarafından eleştirilse de ‘minimum müdahale maksimum yarar’ için çalışıyoruz. Şunu söylemeliyim; VAR teknolojisi hayatımıza girdiği günden itibaren bariz hataların önlenmesi için büyük fayda getirmiş bir yeniliktir. Ülkemizde futbol VAR sayesinde şeffaf bir seviyeye geldi. Dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de gelişmeye muhtaçtır. Buna rağmen VAR’ın 2022-23 sezonundan itibaren en iyi uygulandığı ligler arasındayız. Bu gerçeğin altını çizmek istiyoruz. Sistemi iyileştirmek konusundan hiç durmadan çalışıyoruz. Farklı ülkelerin yapılarını inceliyoruz. VAR hakemlerimizin eğitimlerine de büyük önem veriyoruz. VAR sistemini en iyi uygulayan ülke olma hedefimiz var. Çalışma ortamımızı iyileştiriyor ve geliştiriyoruz.









VAR çizgi film dahi hazırladık

Tüm paydaşlarımızdan destek istiyoruz. Her puan kaybı sonrası hayali çizgiler üzerinden hakemlerimizi hedef almak yerine sistemin nerede devreye girdiğini, ofsayt çizgisinin nasıl çizildiğini, 1 dakikada onlarca kamera görüntüsünün seçimini, kamuoyuna anlatmak ve destek olmak için yardımlarınızı bekliyoruz. Biz Türk futbolunun marka değerini arttırarak, tüm futbol paydaşlarını maddi manevi zenginleştirmek istiyoruz. VAR sistemini çocukların dahi anlayacağı hale getirmek için bir çizgi film dahi hazırladık” diye konuştu.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanvekili Murat Ilgaz, “Minimum Müdahale Maksimum Yarar” sloganıyla gerçekleştirdiği sunumla VAR sisteminde kullanılan teknolojiden, kararların nasıl verildiğine dair birçok konuda katılımcılara bilgiler verdi.

Sunum sonrası katılımcılar, TFF VAR Merkezi’ne girerek, sistemi deneyimledi.

DHA